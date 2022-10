Orden viteza za Vanju Ćalović Marković

„Vanja Ćalović je posvetila svu svoju energiju sprovođenju velikih istraživanja uprkos pritiscima kojih ste bili žrtva. Njen rad je doprinio unapređenju crnogorskog zakonodavstva i doveo do osuđujućih presuda“, kazao je ambasador Francuske u Crnoj Gori.

Ambasador Francuske u Crnoj Gori, gospodin Kristijan Timonije, uručio je odlikovanje viteza Nacionalnog reda za zasluge gospođi Vanji Ćalović Marković, u utorak 4. oktobra 2022. na prijemu koji je organizovan u francuskoj rezidenciji,navodi se u saopštenju Ambasade Francuske u Podgorici.

Ovim odlikovanjem se odaje priznanje konstantnom angažovanju Ćalović Marković, izvršne direktorice nevladine organizacije MANS, u pogledu transparentnosti i slobode informisanja u Crnoj Gori.

Orden Nacionalnog reda za zasluge se dodijeljuje francuskim i stranim državljanima kao nagrada za istaknute zasluge u vršenju javne, civilne ili vojne službe, ili privatne djelatnosti. Ustanovljen je ukazom generala Šarla de Gola, 1963. godine. Predsjednik Republike Emanuel Makron je njegov Veliki pokrovitelj (Grand maître).

Ambasador je pozdravo izuzetnu karijeru i upornost gospođe Ćalović Marković u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Pored svog istraživačkog rada u okviru nevladine organizacije MANS, gospođa Ćalović Marković je svojom stručnošću pružila podršku brojnim međunarodnim organizacijama.

Uručujući orden ambasador Timonije je ukazao na impresivni profesionalni put Vanje Ćalović Marković:

„Stalna posvećenost borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala učinila je da budete priznati kako u Crnoj Gori tako i šire. Još 2006. godine priključili ste se radnoj grupi pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore koja je radila na izradi strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Nakon toga ste postali član Nacionalne komisije za koordinaciju i nadzor sprovođenja Akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Bili ste član Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije od 2015. do 2018. Dvije godine kako ste bili šef ekspertske grupe u Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije na visokom nivou,kazao je Timonije.

Francuski ambasador je istakao da je paralelno sa svojim aktivnostima u crnogorskim institucijama, Ćalović Marković bila uključena u rad brojnih međunarodnih organizacija, Svjetske banke, Partnerstva za otvorenu upravu ili pak Transparency International-a, uvijek sa ciljem da doprinese transparentnosti i borbi protiv korupcije u Crnoj Gori.

On je podsjetio da je Ćalović Marković u svojstvu eksternog eksperta radila nekoliko godina za Evropsku komisiju u Briselu.

„I naravno, poslednje ali ne i najmanje važno, kao izvršna direktorica nevladine organizacije MANS već više od dvije decenije, Vanja Ćalović je posvetila svu svoju energiju sprovođenju velikih istraživanja uprkos pritiscima kojih ste bili žrtva. Njen rad je doprinio unapređenju crnogorskog zakonodavstva i doveo do osuđujućih presuda. Upravo zbog ove izuzetne karijere, draga Vanja, zbog Vaše upornosti i neumorne višegodišnje posvećenosti svojoj zemlji i opštem interesu, zbog ovih borbi koje vodite, francuska vlada je odlučila da Vas imenuje vitezom Nacionalnog reda za zasluge“, zaključio je ambasador Timonije.

Zahvaljujuci se na odlikovanju izvršna direktorica MANSA Vanja Ćalović Marković je kazala da je ponosna što joj ovu nagradu daje Francuska, zemlja čija revolucija je postavila temelje slobode, jednakosti i pravde u Evropi, i države koja je osnivač Evropske unije.

„Iako ovu nagradu uručujete meni, doživljavam je kao priznanje MANS-u jer smo sve rezultate postizali kao tim. Za dvadeset godina našeg rada otkrili smo najveće slučajeve korupcije na visokom nivou, a posebno nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera. Obezbijedili smo brojne dokaze da se izborne kampanje finansiraju iz nelegalnih izvora i da se kupuju glasovi birača i to sredstvima iz budžeta. Razotkrili smo veze nekih pojedinaca iz vlasti i organizovanog kriminala, kao i konkretne slučajeve pranja novca stečenog švercom narkotika, navela je Ćalović Marković.

Ona je istakla da je MANS dokumentovao sistemske probleme i pronalazio rješenja za reforme, vršeći pritisak na vlast kojoj je hronično nedostajalo političke volje da se bori protiv korupcije.

„Uspjeli smo da natjeramo političare da unaprijede mnoge zakone, postave neka važna ograničenja i mehanizme koji nam omogućavaju da ih kontrolišemo i otkrivamo korupciju. Omogućili smo hiljadama građana da nam prijave slučajeve korupcije, jer se nisu usuđivali da se obrate institucijama. Iako je spisak naših rezultata mnogo duži, Crnu Goru i dalje čeka dugačak put do države u kojoj je vlast odgovorna građanima i radi u javnom interesu. Zato su pred nama isti ciljevi, a u nama isti motivi kao i prije nesto više od dvije decenije kada sam počela da radim u MANS-u. Kako tada, tako i danas sam uvjerena da mala Crna Gora može vrlo lako da promijeni svoj sistem ako to odluči samo nekoliko ljudi koji imaju moć. To se nije dogodilo ni nakon smjene vlasti, pa je naš zadatak i dalje da tjeramo političku elitu da radi u javnom, a ne ličnom interesu i bori se protiv kriminala bez obzira iza čije zastave se skrivao, jer ne postoje naši i njihovi kriminalci, već samo kriminalci. Zbog toga je naš posao još teži, komplikovaniji i opasniji. Zato smo sa svih strana doživljavali razne prijetnje, zastrašivanja i pritiske i vlasti i kriminalaca i javne i tajne policije. Bili smo hapšeni, saslušavani, prisluškivani, praćeni. Institucije kojima smo ukazivali na korupciju su protiv nas pokretale postupke, kako bi nas ućutkali i zataškali te slučajeve. Bila sam izložena najvećem medijskom linču ikada zabilježenom na ovim prostorima, a i mnogo šire. Na mom primjeru kolege iz drugih zemalja su učile kako moćnici mogu biti okrutni i niski u svojim podvalama i pokušajima diskreditacije. Cilj tog, i svih drugih pritisaka i na mene i na moje kolege je bio da nas uplaše i natjeraju da prestanemo da radimo svoj posao. Bilo je lako odustati, umoriti se od pružanja otpora. Ali ako svi ćute ili odu odavde, pravda nikada neće doći jer neće imati ko da je traži i bori se za nju. Zato sam ja uvijek iznova birala isti, teži put, jer vjerujem da svako od nas mora da uradi sve što je u njegovoj moći da iza sebe ostavi bolje i pravednije društvo. Ova nagrada predstavlja javnu satisfakciju za ono što smo prošli, ali daje nam i dodatni motiv i podstrek da nastavimo mukotrpnu borbu za Crnu Goru kao uređeno i demokratsko društvo“, zaključila je Ćalović Marković.

