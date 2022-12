OŠ „Mihailo Žugić“ dobila status međunarodne Eko-škole i nagradu „zelena zastava

Sedam crnogorskih obrazovno-vaspitnih ustanova dobilo je ove godine status međunarodne Eko-škole i nagradu „Zelena zastava“, za doprinos unapređenju kvaliteta nastave i učenja na polju obrazovanja za održivi razvoj. To su: PPU “Vini Pu”,Budva, PPU ”Osmjeh”, Kotor, PPU “Artić Pinokio“, Podgorica (vaspitne jedinice Stari Aerodrom i Delta), JU OŠ “Ivan Vušović”, Vidrovan, Nikšić, JU OŠ “Mihajlo Žugić”, Odžak, Pljevlja, JU OŠ “Štampar Makarija”, Podgorica, JU Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš” Danilovgrad. Specijalna priznanja za učešće i doprinos u globalnoj klimatskoj akciji – „Ponestaje nam vremena“- Running Out of Time – COP27 dodijeljeno je: JU OŠ, Radoje Čizmović“ Ozrinići, Nikšić, JU Gimnazija „Petar I Petrović Njegoš“, Danilovgrad, JU OŠ „Vlado Milić“ Podgorica, PPU „Bambino“ Podgorica, Triatlon klub Podgorica.

Nagrade su dodijelile koordinatorka programa Nevena Čabrilo, Zavod za školstvo, Nataša Gazivoda, zamjenica direktorice Zavoda za školstvo i Volbena Bogujevci, zamjenica stalne predstavnice Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

Zavod za školstvo u saradnji sa Sistemom Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori organizivao je dodjelu nagrade Zelena zastava i sertifikata o sticanju statusa međunarodne Eko-škole. Dodjele su bile upriličene u zgradi UN. U Crnoj Gori, program se sprovodi od 2016. godine. Ovom prilikom dodijeljene su nagrade Zelena zastava i sertifikat za sticanje statusa međunarodne Eko-škole, onim institucijama koje su u dvogodišnjem ciklusu uspješno realizovale sve programom predviđene aktivnosti. Specijalna priznanja uručena su onim ustanovama, grupama i pojedincima koji su svojim učešćem doprinijeli uspješnoj realizaciji globalne klimatske akcije „Ponestaje nam vremena“ COP27 u Crnoj Gori. Prisutne su pozdravili: g-đa Valbona Bogujevci, zamjenica stalne predstavnice Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, g-đa Nataša Gazivoda, zamjenicadirektorice Zavoda za školstvo i g-din Saša Karajović, direktor NVO EKOM – Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori (član Upravnog odbora FEE).

“Obrazovanje je input za podsticanje ekološkog, ekonomskog razvoja Crne Gore, a međunarodni program Eko-škola je glavna karika u tom procesu, jer kvalitetno obrazovanje je ključ boljeg života i održive budućnosti“, kazala je g-đa Valbona Bogujevci.

„Program Eko-škola daje mladima prilku da aktivno zaštite prirodu iz učionice, šireći se na vannastavne aktivnosti što vodi ka dugoročnim kolektivnim promjenama u čitavom društvu“, dodala je ona.

Nataša Gazivoda, zamjenica direktorice Zavoda za školstvo, naglasila je: „da je Zavod institucija koja osmišljava, planira i realizuje brojne aktivnosti, projekte i programe u cilju unapređivanja kvaliteta obrazovanja. Takav jedan program je Međunarodni program Eko-škole, koji u saradnji sa UNDP i obrazovno-vaspitnim ustanovama realizujemo od 2016. godine. Do sada je uključeno 95 obrazovno-vaspitnih ustanova, od kojih je 41 dobila međunarodni sertifikat i Zelenu zastavu, što znači da su uspješno realizovali sve programske aktivnosti“.

Istakla je da ovaj program ima za cilj podizanje svijesti učenika o značaju održivog razvoja, ali benefite daje i u procesu učenja, zbog načina rada sa učenicima, učenja koje im omogućava da naučeno primijene ne samo u trenutku njihovog odrastanja nego i kasnije kada budu zreli ljudi.

Ona je zahvalila učesnicima ovog programa, svim obrazovno-vaspitnim ustanovama, UNDP-u, izrazila veliko zadovoljstvo i nadu da će ova saradnja biti još uspješnija u budućnosti. Saša Karajović, direktor NVO EKOM – Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori (član Upravnog odbora FEE), naglasio je da Eko-škole u Crnoj Gori zaista drže nivo, da su za relativno kratko vrijeme koliko se ovaj projekat sprovodi u Crnoj Gori i ispred drugih, što je za ponos. Istakao je da fondacija za ekološku edukaciju počiva na obrazovanju životne sredine i pokušava da pomogne sa svojim raznim alatima nastavnicima i učenicima da bolje proniknu u pravilo kako se čuva planeta za budućnost.