OŠ „Salko Aljković“ uspješna u šahu i džudou

Pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta Crne Gore i Societe Generale Montenegro banke, Šahovski savez Crne Gore je organizovao 25. prvenstvo Crne Gore za mlade koje se igralo u Podgorici, u prostorijama SKC Univerziteta Crne Gore. Prvenstvo se igralo u kategorijama dječaka i djevojčica do 8, 10, 12, 14, 16 i 18 godina. Tempo igre je bio 90 minuta po igraču za cijelu partiju, uz bonifikaciju od 30 sekundi za svaki odigrani potez, počev od prvoga.

– Na turniru je bilo 109 učesnika, a među njima i učenici naše škole koji su postigli zapažene rezultate. Na kraju prvaci Crne Gore su postali: I mjesto – Ostojić Danilo II/4 (dječaci do 8 godina), I mjesto – Šljivić Neda II/3 (djevojčice do 8 godina), III mjesto – Kotlaja Janko II/2 ( dječaci do 8 godina) i V mjesto – Laković Lazar IV/1 (dječaci do 10 godina), saopštila je Marija Vučinić, profesor razredne nastave i koordinator Tima za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima.

Takođe, učenici ove škole učestvovali su i na državnom prvenstvu u džudou u konkurenciji mlađih i starijih pionira i pionirki, a koje je organizovao Džudo savez Crne Gore, u sportskoj dvorani u Danilovgradu.

U konkurenciji mlađih pionira pravo nastupa imali su takmičari rođeni 2007. i 2008. godine, dok su za starije pionire nastupali takmičari rođeni 2005. i 2006. godine.

– Na Prvenstvu koje je organizovao Džudo savez Crne Gore pljevaljski klub predstavljali su i učenici naše škole Kristijana Vuković V/2, Arijan Ajanović V/2 i Ilija Minić V/2 odjeljenje. Kristijana Vuković V/2 je osvojila III mjesto u kategoriji do 44 kg, Arijan Ajanović V/2 je osvojio II mjesto u kategoriji do 55 kg i Ilija Minić je osvojio II mjesto u kategoriji do 34 kg. Učenici Arijan Ajanović i Ilija Minić plasirali su se na Balkansko prvenstvo koje će se održati u Rumuniji. Nikolina Kuburović IX/4 je osvojila I mjesto na državnom prvenstvu koje je održano u Pljevljima u kategoriji juniora do 63 kg, a na takmičenju u Nikšiću koje je održano 11.maja 2019. godine zauzela je II mjesto, kazala je Vučinić.