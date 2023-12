Osjetno zahlađenje, mraz na sjeveru

U Crnoj Gori danas će biti osjetno hladnije, ali bez padavina.

Na sjeveru ujutru umjeren do jak mraz, po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost, koja se ponegdje može zadržati i prijepodne, tokom dana duži sunčani periodi. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 2 do 8 stepeni.

Na jugu pretežno sunčano ali dosta svježije nego prethodnih dana. Duvaće slab do umjeren, na jugoistoku i pojačan sjeveroistočni vjetar. Temperatura do 14 stepeni.

More će biti malo do umjereno talasasto. Vjetar umjeren do pojačan sjeveroistočni, poslijepodne će oslabiti i postepeno skrenuti na južni. Temperatura mora oko 16 stepeni.

U utorak novo naoblačenje, kasno tokom noći ponegdje moguće slabe padavine.

U srijedu povremeno slaba kiša, a u planinama susnježica i snijeg. Vjetar uglavnom slab do umjeren, južni.

Na jugu, u utorak umjereno do potpuno oblačno, krajem dana ili tokom noći ponegdje slabe padavine.

U srijedu povremeno kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera.



Prognoza za Evropu

Sjutra bez značajnijih padavina. Na Zapadu kontinenta mjestimično slaba kiša, a na sjeveru oblačno sa malo snijega, dok je veći dio centralne i južne Evrope u znaku suvog vremena i sunčanih perioda. Temperatura od minus 9 stepeni u Oslu do 17 u Atini.



Prognoza za Balkan

I na Balkanu prilično hladno, padavina će biti na krajnjem jugu i jugoistoku, dok se na većem dijelu očekuju duži sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 2 do 5 stepeni, a na jugu i duž morskih obala oko 15 stepeni.



Zaniimljivost

Najhladniji 3. decembar na Žabljaku bio je 1973. godine.

Tada je u najtoplijem dijelu dana temperatura

Izvor-rtcg