Slikar Naod Zorić obilježio tri decenije stvaralaštva

Slike iz kojih izbija duša i snaga naših ljudi koji su život proveli na planini „preturajući“ preko glave i ruku sve okupacije, ratove, nemaštinu, škrtost posne zemlje, hladne zime. Čovjek i žena sa dubokim borama, čvrstom kičmom za sve „što dođe“. Dim od duvana je jedini luksuz goštaka sa sabljom a sjaj u oku izbija kao svjetlost vječne radosti života i stvaranja. Tajna želja i nadanja sakriva se ispod marame žene, stuba i snage porodice. Velike ruke, uvo koje osluškuje huk vremena koje uvijek nosi iskušenje, mnogo sjenki ali iz svega bije snaga, sloboda, čovjek čvrst kao kamen koji prenosi snagu vijekova na svakog posmatrača Naodovih slika. Poznati pljevaljski slikar Naod Zorić obilježio je 30 godina stvaralaštva izložbom u galeriji “Cvijeta Zuzorić” u Beogradu koju je početkom novembra otvorio akademik Matija Bećković.

– I, evo taj Naod Zorić je na čelu svoje vojske stigao na Kelimegdansku tvrđavu i ologorio u slavnom salonu Cvijete Zuzorić. Pod komandom njegove četkice stigli su i Vladika Rade i kralj Nikola i serdar Janko Vukotić i pop Milo Jovović, a sa njima krstonosci i sabljonosci, guslari i čobani, tužbalice i čoek žene, očevi sa sinovima, ranjenici s Bojne njive, junaci sa kozama i jato plavih, zelenih, belih, roze i crvenih glava.

I koliko mi oči pomažu sva ta večno živa vojska gorštaci i planinštaci, Crnogorke i Crnogorci su Srbi koji su Beograd voleli i za njega ginuli iako ga mnogi da sada nisu videli – rekao je između ostalog Bećković.

Naod ovu retrospektivnu izložbu koju su Beograđani imali priliku da vide tri nedjelje smatra najznačajnijom u svom umjetničkom radu. Bilo je izloženo 86 slika i crteža koji su pratili tok Naodovog stvaralaštva od početka akademskog školovanja do danas.

– Tri decenije računam od upisa Fakulteta likovne umjetnosti na Cetinju, jer mi je to bio dječački san. Maštao sam da jednog dana postanem slikar… Najvažnije mi je što trajem tih 30 godina kao slikar i što uspijevam da živim od toga. Nije lako biti slikar, ima puno prepreka, banalnih iskušenja, treba zaraditi novac da živiš. Meni je čovjek uvijek bio neiscrpna tema, najsavršenije biće, biće najsličnije Bogu. U slikama nastojim da predstavim čovjeka koji ima čvrst karakter, ima svoj identitet, uvjerenja, vjerovanja, slobodarski duh…

Nije me slikarstvo promijenilo, ono mi je pomoglo da formiram svoju ličnost. Kako volim da kažem – da bude i od mene čovjek. Da moj život ima neki smisao. U mom slikarstvu je prisutan i odnos prema vjeri – ističe Zorić.

On objašnjava da je sve što slika vezano sa njegovim djetinjstvom, selom, djedovima, Tarom, Pljevljima, koje smatra svojim gradom, ali prije svega sa Gospodom.

– To je dar od Boga. Duboko vjerujem da je sve što sam naslikao posledica uticaja više sile. Da je to volja Duha Svetoga, a ne nešto što ja mogu da kontrolišem ili osmislim umom svojim. Bez Duha Svetoga ne postoji ništa – naglašava Zorić.

On je na ljetošnjem Sajmu knjiga u Beogradu predstavio monografiju Naod koja na 227 strana i sa oko 160 fotografija u boji na kojima su Naodove slike i crteži, kao i tekstovi značajnih imena likovne kritike, predstavlja presjek njegovog dosadašnjeg rada. Monografiju je uredio akademski slikar Igor Šuntić, a izdali zajednički Obodsko slovo iz Podgorice i Štampar Makarije iz Beograda.

– Monografija omogućava da se bolje sagleda moje stvaralaštvo, da se ima uvid u njegov tok. Ona je i svjedočanstvo da mi život nije prošao tek tako, da je ispunjen – naglašava Zorić.

On smatra da ima veoma srećan život, pun radosti u kojem se često raduje “kao malo dijete”.

– Biti slikar je dar od Boga. Dok slikam vrlo često se osjetim kao u djetinjstvu u selu dok sam bio, pa se zaigram. Za mene je slikarstvo u stvari igra, jedna ozbiljnija igra, veliki rad jer talenat bez rada ne donosi ploda. Najveće je zadovoljstvo i radovanje kad napravim nešto – ističe Zorić.

Za Naoda je crtež neizostavan i jako bitan u njegovom stvaralaštvu. On ne pravi veliki broj slika i kao mlađi držao se kvaliteta, a ne kvantiteta.

– Sliku treba dugo posmatrati. Pravim manje slika, tako čuvam sebe. Godišnje najviše do 30 sa crtežima, čak ni toliko. Odjednom radim po nekoliko slika i to traje po četiri, pet mjeseci… Veoma je naporno slikati, ulaže se veliki rad, slikam često po čitav dan uz neophodno spavanje – objašnjava Naod.

Njegove slike su na domaćem tržištu veoma cijenjene, a Zorić objašnjava da se to postiže radom kroz cijelu karijeru.

– Potrebno je da te prvo zapaze na studijama, da imaš izložbe, da značajna kritika bude povoljna po tebe, da te vrednuje i dobro ocjeni, izdvoji. Moje slike kupuju isključivo kolekcionari, jer moje slikarstvo nije dopadljivo, rekreativno… Talenat je važan, ali ako nema rada, istrajnosti, posvećenosti on ništa ne znači. Biti mlad i talentovan ništa ne znači, to znači samo da imaš uslove da napraviš nešto od sebe. Potrebno je da neko nakon akademije 15 narednih godina izdrži u tom poslu da bi bio umjetnik. Treba vjerovati u to što radiš i istrajati u slikarstvu, na kakve god prepreke nailaziš, to je najteže. Cijenu slike umjetnik mora da opravda i svojim daljim radom i napredovanjem – kaže Zorić.

On cijeni sve umjetnosti, naročito književnost, muziku, film…

– Sve druge grane umjetnosti su jako važne da bi neko formorao ličnost i da bi bio slikar – kaže Naod koji će novim slikama pričati o životu čoveka našeg podneblja, o snazi porodice, ljepoti prirode.

Od Barske tvrđave do kuće – ateljea

Naod je imao do sada 30 samostalnih izložbi u Srbiji i Crnoj Gori, a u inostranstvu uglavnom na zajedničkim izložbama.

Rođen je u Đurđevića Tari 1968. u blizini Manastira Arhangela Mihaila u koji rado odlazi, a porodičnu, djedovu kuću je obnovio u izvornom etno stilu. Kaže da voli da dođe zimi i upali vatru u kući. Iz Pljevalja je otišao rano u srednju umjetničku školu u Novom Sadu, zatim je kao član prve generacije upisao Fakultet likovne umjetnosti na Cetinju, odsek slikarstvo. Diplomirao je 1993. u klasi profesora Dragana Karadžića, a dvije godine kasnije završio postdiplomske studije na FLU u Beogradu kod profesora Radomira Reljića. Živio je par godina u Beogradu, ali kaže da je uvidio da Beograd „jede ljude“ i preselio se u Bar.

– Bio sam prvi stanovnik Barske tvrđave 100 godina nakon što je kralj Nikola oslobodio od Turaka – kaže Zorić.

Kada je Barska tvrđava postala privlačna za sve veći broj turista odlučio je da potraži novi stalan dom i svoj mir. Kupio je zemljište u Kolašinu i podigao kuću od 200 metara kvadratnih, koja je gotovo cijela jedan atelje. Tamo živi i stvara već 17 godina. U Pljevljima je do sada imao tri samostalne izložbe, a pljevaljska publika sa nestrpljenjem čeka predstvaljanje monografije i izložbu našeg najpoznatijeg slikara Naoda Zorića.

