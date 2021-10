OSNOVANA FONDACIJA „DOBRILO GAČEVIĆ“

Punih je 39 godina otkako TE „Pljevlja“ doprinosi stabilnom i pouzdanom funkcionisanju elektroenergetskog sistema Crne Gore. Do punog izražaja to dolazi upravo posljednjih mjeseci kada samo zahvaljujući dobroj proizvodnoj kondiciji pljevaljskog termo bloka uspijevamo da prebrodimo izazove aktuelne energetske krize i vrtoglavog rasta cijena električne energije na međunarodnom tržištu. Električna energija iz TE „Pljevlja“ ovih dana pokriva, čak, 60 odsto crnogorskog konzuma i dnevno štedi milion eura koliko bismo, da kojim slučajem TE izađe sa mreže, prema trenutnim tržišnim cijenama, morali da izdvajamo za uvoz nedostajuće energije, saopštili su iz EPCG.

Izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin podsjeća da je cijena električne energije na svjetskoj berzi dostigla nevjerovatnih 240 eura po megavat-satu te da je to još jedna činjenica koja odluku menadžerskog tima Elektroprivrede da se uđe u ekološku rekonstrukciju postojećeg termoenergetskog postrojenja čini i potrebnom i potpuno opravdanom.

– Ako uzmemo u obzir visoku cijenu energije na tržištu i uporedimo je sa proizvodnom cijenom električne energije iz TE „Pljevlja“ nije teško zaključiti koliko ovaj energetski objekat znači za stabilnost crnogorskog elektroenergetskog sistema, tim prije što je, prema nekim ekonomskim analitičarima, prisutan trend daljeg rasta cijena. Samo zahvaljujući toj ogromnoj cjenovnoj razlici za sada uspijevamo da zadržimo aktuelne cijene električne cijene u Crnoj Gori i obezbijedimo uredno snabdijevanje kupaca, jer je nivo akumulacija hidroenergetskih objekata iz našeg proizvodnog portfolija, kao posljedica dugog sušnog perioda, trenutno ispod projektovanog za ovo doba godine- istakao je Rovčanin.

On najavljuje skori početak projekta ekološke rekonstrukcije Termoelektrane, s obzirom na to da se pripreme uspješno privode kraju, a nije problem, kaže, ni to što će rekonstrukcija termo bloka koštati 15-ak miliona više.

– Ekološkom rekonstrukcijom dostići ćemo procenat efikasnosti koji zahtijeva Evropska energetska zajednica, koji nije manji od 31 odsto, i svesti emisiju gasova na zadate vrijednosti. Uzeli smo sve u obzir i zaključili da je potrebno da izvedemo određene dodatne zahvate na kotlu i obezbijedimo da Termoelektrana nastavi nesmetano da radi makar do 2035. godine, a možda i duže. Naš stručni tim privodi kraju sve pojedinosti u vezi sa projektom, tako da se nadam da će početak njegove realizacije uslijediti vrlo brzo. Moram da kažem da ćemo, pored svih benefita u pogledu dekarbronizacije, desumporizacije, denatrifikacije i unapređenja sistema za otrašivanje, ekološkom rekonstrukcijom Termoelektrane obezbijediti vrijeme potrebno za izgradnju novih, zamjenskih izvora zelene energije, ali i rješavanje budućeg statusa zaposlenih u termoenergetskom kompleksu, koji ni na koji način ne smiju osjetiti negativne posljedice energetske tranzicije. I da ne zaboravim toplifikaciju Pljevalja i stvaranje uslova za zdraviji i komforniji život Pljevljaka- kazao je Rovčanin.

Rođendan TE „Pljevlja“ prilika je i za promociju novoosnovane fondacije koja će nositi ime nedavno preminulog direktora tog termoenergetskog postrojenja Dobrila Gačevića, a koja će biti usmjerena na pomoć i podršku mladim inženjerima.

– Dobrilo Gačević je i profesionalnim doprinosom i kao čovjek zaslužio da jedna ovakva fondacija ponese njegovo ime, a mi kao kompanija u kojoj je proveo cijeli svoj radni vijek opredijeljeni smo da doprinosimo ostvarivanju vizije i misije Fondacije. Želimo da i na takav način sačuvamo uspomenu na Dobrila, ali i da podržimo mlade ljude koji pokažu interes da se edukuju i profesionalno ostvaruju u kompanijama elektroenergetskog sistema Crne Gore- zaključio je Nikola Rovčanin.

Prvo potpaljivanje kotla u TE „Pljevlja“ obavljeno je 21. oktobra 1982. godine, a prvi kilovat sati električne energije iz novosagrađenog termo bloka elektroenergetskom sistemu Crne Gore isporučeni su dan kasnije.

Izvor EPCG