Ostavka Đačića- poraz javne DPS politike

Ostavka Mirka Đačića na mjesto predsjednika Opštine Pljevlja predstavlja očekivan potez nakon niza neuspjeha. Ostavka je, ujedno, i dokaz da se politika DPS-a, čiji je Đačić bio reprezent u Pljevljima, potpuno urušila. Takođe, ovaj iznuđeni čin je svojevrsna kapitulacija DPS-a i njegovih koalicionih partnera u Pljevljima. Prije samo pet godina Đačić je doveden kao spasilac, a odlazi kao čovjek koji je nizao neuspjehe. Ipak, mora se primjetiti da je smogao hrabrosti i pokazao lično dostojanstvo, da ovakvim gestom javno ukaže da politika partije koju predstavlja nije sposobna da riješi nagomilane probleme. Sve ono na šta su Demokrate uporno skretale pažnju, ispostavilo se kao tačno, do te mjere da je dobilo potvrdu i lidera suprostavljene političke strane. Đačić se zapravo sapleo o sopstvenu partiju. Valjda je sada svima jasno da je DPS politika proizvođač problema i da niko ko je dio te priče ne može biti rješenje. Svaki lokal – patriotski pristup u sudaru sa interesima prve familije, doživljavao je poraz za porazom, sve do potpunog fijaska.

Međutim, kolonijalni odnos centralne DPS vlasti prema Pljevljima ne može biti opravdanje za Đačićeve negativne rezultate, jer je upravo on predstavnik i ambasador te politike u našem gradu. Čak je u svojim ambicioznim nastupima u javnosti na sva zvona promovisao poteze Vlade Crne Gore uz pohvalne konstatacije i obećanja, od kojih ni jedno nije ispoštovano. Ta nazadna i pogubna politika je ovde instalirala Brkovića, omogućila nekontrolisano zagađenje i eksploataciju prirodnog bogatstva, uništavanje fabrika, potpuno urušavanje privrede, zdravstva, sporta, infrastrukture. Sve ovo je masovno uslovilo raseljavanje stanovništva zaprepašćujućih razmjera.

Đačić je mnogo toga počeo i najavio, a gotovo ništa nije dovršio. Nasuprot tome, za vrijeme posljednjeg mandata lokalne vlasti, postignut je najveći stepen zapostavljanja u novijoj istoriji. Od ukupno 201,3 miliona eura kapitalnih projekata za posljednje četiri godine u Pljevlja, kao treću po veličini opštinu u državi, je usmjereno svega 6,2 miliona eura. Koliko je postignuto, može se utvrditi jednostavnim pogledom na okolinu: sve je devastirano, urušeno i oronulo. DPS je opet prevario građane Pljevalja.

Nadam se da je nakon ostavke Mirka Đačića svim građanima Pljevalja, pa i onima koji su glasali DPS, postalo jasno da dok DPS ne padne, Pljevlja neće ustati. Šta to DPS može u bilo kojoj narednoj izbornoj utakmici obećati građanima Pljevalja nakon javnog poraza svoje politike? Šta to može najaviti da će uraditi, a da do sada nije mogao i ako to nije uspio njihov najreprezentativniji čovjek, kako su ga superiorno publikovali?

Na kraju, želim da konstatujem da Pljevlja u narednom periodu čeka nastavak strmoglavog pada u svim segmentima, sve do prvih slobodnih izbora na kojima će, uvjeren sam, opozicija ubjedljivo trijumfovati. Našem gradu potrebne su korjenite promjene, dobri domaćini i ljudi koji će se oštro suprostaviti centralnoj vlasti i postaviti ultimatume kada su u pitanju vitalni interesi građana Pljevalja.