Otac Gojko Perović: Ako neko napada državu to je Milo Đukanović

Večeras je u Pljevljima održan prvi krsni molitveni hod vjernika Srpske pravoslavne crkve posle epidemije korona virusa. Nakon molebana Presvetoj Bogorodici, koji je služilo pljevaljsko sveštenstvo, krenula je litija koju je predvodio rektor Cetinjske bogoslovije otac Gojko Perović. Za crkvenom litijom vjernici su ulicama grada pronijeli zastavu dugačku 120 metara, a pratili su je građani koji od početka godine iskazuju nezadovoljstvo usvojenim Zakonom o slobodi vjeroispovjesti. Okupljeni građani su skandirali, između ostalog, i „Ne damo Šašu“ u znak podrške pljevaljskom svešteniku zbog odluke o njegovom protjerivanju.

Otac Gojko Perović obratio se okupljenim građanima ističući kako su pripadnici vlasti i danas našli načina pored, kako je naveo, sve brige za zdravlje, da saopšte javnosti kako SPC napada državu.

-Ako neko napada ovu državu,to je na prvom mjestu onaj koji ne poštuje Ustav ove zemlje. To radi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji krši član 49 ustava koji kaže da su država i crkva odvojene, a on navalio da pravi crkvu kao predsjednik države. Krši Ustav premijer Marković kada nudi da zamrzne i da obustavi primjenu Zakona o slobodi vjeroispovjeti, to tako lijepo zvuči, ali to nije upisano ni u jedan propis ove zemlje. Nemoj da nam nudiš premijeru Vlade ono što dobro znaš da ne može da funkcioniše! Krši Ustav ove zemlje NKT, jer u članu 10 Ustava piše da je sve dozvoljeno što nije Ustavom i Zakonom zabranjeno, a mjera da nas mora biti 200 ne piše ni u jednom zakonu ove zemlje. Krši Ustav ove zemlje direktor policije Veselin Veljović, jer je danas počeo da priča kako je pravoslavlje navodno ugroženo, kako smo mi četnici, partizani, vanzemaljci, a izričito mu zakon zabranjuje kao direktoru policije da politički kvalifikuje bilo koji javni skup, a ne SPC. Nije pravoslavlje navodno ugroženo, nego je njegova priča navodna, jer nas navodi na mržnju i na sukobe na koje mi ne pristajemo – kazao je Otac Gojko Perović obraćajući se okupljenim građanima.

Pozvao je nadležne u državi da kažu zbog čega su odlučili da protjeraju pljevaljskog sveštenika Sašu Janjića iz Cnre Gore.

– Iz naseljenog mjesta se progoni neko ko učini nešto nemoralno, nešto što ne priliči ljudima, neko ko se bavi prvljavim poslovima, taj se proganja pa se pitamo zašto proganjaju oca Sašu Janjića za ona kršetenja ili blagosiljane slavske kolače ili za ono što je opojao pokojnike u Pljevljima ili za ona vjenčanja koja je obavio. Za koje tačno zlo progone našeg sveštenika iz Pljevalja. Ja ću vam reći da je na ocu Sašu pao teret toga što neće mitropolit Amfilohije, episkopi Atanasije i Joanikije da pođu na šalter i da prijave SPC kao da postoji od jutros. Možemo da se evidentiramo, ali da nas registruju kao da smo tek danas nastali na to poniženje ne pristajemo i to je ona tačka ovoga zakona koja ovaj zakon čini antiustavnim i diskriminatorskim i mi nećemo pristati da se takav zakon primjenjuje dok smo mi živi i dok smo građani Crne Gore. Da pregovaramo hoćemo. Oko čega ćemo da pregovaramo? Oko načina neka smisle kako da kažu izvinite pogriješili smo napravili smo zakon koga nema u Evropi i na svijetu taj Zakon ne može da se primjenjuje. Taj zakon polovinu građana ove države stavlja u drugi red i hoćemo da napravimo bolji zakon. Neka se dogovore kako će to da kažu. Nudimo im bočna, srednja i zadnja vrata neka vide kuda će da izađu iz prostorije u koju su se sami uvalili – rekao je Perović.

Perović, odgovarajući na osude vlasti da se crkva bavi politikom, kazao da je u ovom slučaju SPC kao „čovjek koji je krenuo šumom pa je sreo međeda“.

-Pa kad se čovjek rva sa međedom ili bježi od njega, onda se taj čovjek bavi međedom da bi izbjegao tu nevolju, e tako se i mi bavimo politikom – poručio je Perović.

On je Pljevljacima kazao i kako se u Crnoj Gori ne može odvojiti crnogorsko od srpskog.

-Lijep vam je ovaj barjak crnogorski, koji ste protegli kroz pljevaljske ulice, jer je to barjak koji oslikava crnogorsku nošnju. A mi ne umijemo da odvojimo crnogorsko od srpskog, što je pokazano i na zadnjem popisu, kako su se pisali ljudi 44 posto je Crnogoraca, a 42 posto govore srpski, dok je 30 posto Srba, a 30 posto govore crnogorski. Znači Crnogorci govore srpski, Srbi govore crnogorski – to se ne odvaja! – kazao je Perović.

Nakon bakljade okupljeni su se mirno razišli.

foto: Veselin Dragaš