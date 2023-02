Otežano ka selima, sve mašine za čišćenje puteva na terenu

Brojne probleme, prije svega na saobraćajnoj infrastrukturi, pričinilo je novih četrdesetak santimetara snijega na gradskom i preko pola metra na seoskom području pljevaljske opštine. Komunalci su od juče popodne konstantno na terenu, pokušavajući da osposobe što više saobraćajnica.

Samo što su od prethodnog snijega očistili putne pravce na seoskpom području, u preduzeću Lokalni putevi prinuđeni su da ponovo angažuju kompletnu mehanizaciju, kako bi nakon novih sniježnih padavina omogućili saobraćajnu povezanost sela sa gradskim područjem opštine.

„Sve raspoložive mašine uputili smo na teren i one će raditi sve dok ne stvorimo uslove za normalan saobraćaj. Snijega ima dosta, u većini sela i preko pola metra, naporno je, ali činimo sve da što veći broj putnih pravaca učinimo prohodnim. U prvoj grupi prioriteta su prigradska naselja i sela sa većim brojem stanovnika gdje je komunikacija sa gradom i svakodnevna i neophodna, dok su u drugoj i trećoj grupi manja i udaljenija naselja sa manjim brojem mještana. U svakom slučaju trudićemo se da stignemo gdje god to bude potrebno, posebno kada su u pitanju smrtni slučajevi, bolest i slično“, naglašava direktor javnog lokalnog preduzeća Dragan Jovović.

Jovović i građane sa ruralnog područja istovremeno poziva na strpljenje, jer je u nadležnosti preduzeća briga o čak 1.500 kilometara lokalnih i nekategorisanih puteva.

„Kao i što smo do sada radili, nastojaćemo svima da izađemo u susret. Ove zime smo već dva puta očistili prilaze praktično do svake kuće, nema razloga da to ne ponovimo. Samo ponavljam, moramo se rukovoditi planom i prioritetima, ali i obećavam da će prije ili nešto kasnije svi doći na red. To je, uostalom, naša obaveza zbog koje smo i osnovani i koju, vjerujem, uspješno i ispunjavamo“, kaže Jovović.

Dodaje da što se gradskih ulica tiče, one najvažnije i najprometnije su očišćene i osposobljene za saobraćaj.

