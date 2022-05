Praznični dani su vrijeme za okupljanje porodice, izlete i druženje. Proljeće je konačno krunisalo beharom drveće a cvijeće u raskoši Ljepota prirode nas okružuje a pojedini predjeli zadive jedinstvenošću, koloritom i mirom.

Prenosimo prve utiske prof. Snežane Grujičić nakon posjete meandrima Ćehotine.

„Danas smo prvi put u životu posjetili Meandre Ćehotine za koje (to sa dozom stida moram priznati) do skoro nisam znala da postoje. Osim uživanja u prirodi i radosti zbog susreta sa starim drugom, ono što je obilježilo ovaj izlet je i upoznavanje sa Englezom, momkom koji je samo tri slobodna dana iskoristio da doleti iz Londona u Podgoricu, a potom rentakarom krenuo u obilazak ljepota crnogorske prirode. Put ga je doveo na ovo mjesto na kome se i on, kao i mi, našao prvi put. Razlika je ipak ogromna. Izgleda da svi drugi, mnogo bolje od nas, uočavaju blagodeti koje imamo, a koje ne umijemo ni da vidimo, ni da volimo“, napisana je na svom Fejsbuk profilu Grujičić.