Otpremnine za “opštinare” od 2,2 hiljade do preko 17,5 hiljada evra

Za sporazumni raskid radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru, uz isplatu opremnine, do kraja avgusta ove godine, u opštini Pljevlja prijavilo se 30 zaposlenih. Najmanja isplaćena otpremnina iznosi 2.200 evra a najveća 17.579,10 evra. Na osnovu prijedloga starješina prihvaćeni su svi zahtjevi, tako da je do 01.10.2019.godine, izvršeno potpisivanje 14 (četrnaest) sporazuma o prestanku radnog odnosa uz isplatu otpremnine, a 4 sporazuma će biti zaključena do 31.12.2019.godine, u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

-U narednoj godini, usvajanjem budžeta biće stvoreni uslovi za isplatu otpremnine za preostalih 12 prijavljenih. Trideset zaposlenih je podnijelo zahtjev i svima je odobreno da uz otpremninu koja ih sleduje odu sa svog radnog mjesta – istakao je Rajko Kandić, pomoćnik sekretara Sekretarijata za opštu upravu.