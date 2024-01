Pozivamo Vas na otvaranje izložbe instalacija ”IMERZIJA”

autora Marka Kosovića

Otvaranje izložbe je u petak, 26.1.2023. godine u 19 časova, u glavnom izložbenom prostoru galerije.

Marko Kosović rođen je 1991. u Mojkovcu (Crna Gora)

Završio je srednju likovnu školu ”Petar Lubarda” na Cetinju, smjer slikarstvo, a osnovne i specijalističke studije na FLU Cetinje 2016. godine u klasi dr. Milene Jovićević, na odsjeku za intermedijalno slikarstvo. Učestvovao je na više projekata, rezidencija i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Magistrand je na FLU Cetinje

Izložbe:

WEST BALKAN CALLING, Kunsthalle Exnergasse,

Beč, Austrija, mart 2018.

responseABILITY, Centar za savremenu umjetnost, Grac, Austrija, mart 2018.

Drugačiji svjetovi, Photon – Centar konceptualne fotografije, Ljubljana, Slovenija, novembar 2017.

Izložba crnogorskih umjetnika, Pomorski muzej – Rijeka, Hrvatska, jul 2017.

Izložba završnog rada ”Imerzija”, Cetinje, mart 2016.

V Likovni salon, Mojkovac, avgust 2016.

Inside Out, Varšava – Poljska, oktobar 2015. Meeting of Artists from the Balkan – Edirne, Turska, avgust 2014.

Lago Film Fest – Revine Lago, Italija, avgust 2014. Studentska galerija – Cetinje, jun 2014.

Lago Libera – Revine Lago, Italija, maj 2014. ”Gettering Point” Mojkovac – avgust 2013.

Nagrade, projekti, rezidencije:

Nagrada za likovno ostvarenje Batrić Baćo Mitrović 2017.

”Footprint in Place” Lendava – Slovenija 2015.

”The book is dead” Trebinje, Bosna i Hercegovina 2012.

”Find a key” Trebinje, Bosna i Hercegovina 2012.

West Balkan Calling – AIR Krems, Krems na Dunavu,

Austrija, jul 2016.

MiXER Project – D’CLINIC Studios, Lendava – Slovenija,

mart 2016.

Izvor-facebook