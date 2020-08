Otvorena Srpska kuća u Pljevljima

Danas je u Pljevljima u Ulici Vuka Karadžića otvorena Srpska kuća. Osvećenje Srpske kuće izvršio je vladika mileševski Atanasije u prisustvu sveštenstva pljevaljskog namjesništva mileševske eparhije.

Objekat je kupljen prošle godine zahvaljujući pomoći Vlade Srbije, a radovi na rekonstrukciji su počeli u junu ove godine. Pored rekonstrukcije objekta izvršeno je i uređenje dvorišta.

-Ovo je naš doprinos odbrani svetinja. Radimo to na način da se nikada na ovim prstorima ne ugasi ta naša srpska tradicija. Sve ono što smo radili u proteklom vremenu kao Srpski nacionalni savjet radili smo da nešto ostane i to što smo stvorili da se ne ugassi. Tako je bilo i sa Srpskim novinama, Srpskim radiom, Srpskom televizojm, Srpskom književnom zadrugom, tako je bilo i sa obilježavanjem nacionalnih praznika . Sve smo to baštinili i na neki način vrlo muktrpno stvarali i ništa se nije ugasilo– kazao je Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpkog nacionalnog savjeta i dodao da vjeruje da će ovo biti mjesto za okupljanje srpskih kulturnih i naučnih organizacija.

Vladika mileševski Atanasije odlikovao je SKC „Patrijarh Varnava“ ordenom Belog anđela drugi stepen za “ delatnu ljubav prema SPC, posebno pokazanu u odbrani pravoslavnih svetinja u Crnoj Gori“ , a orden je primio Božidaar Jelovac, predsjednik SKC „Patrijarh Varnava“.

U programu su učestvovali: Hor „Svetog Velikomučenika Stanka“ iz Nikšića, guslari Vaso Đondović i Maksim Vojvodić i zdravičar Miro Đačić.