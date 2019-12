ARHIEPISKOPU CETINJSKOM

MITROPOKITU CRNOGORSKO -PRIMORSKOM I SKADARSKOM,

EGZARHU PEĆGOGA TRONA

Visokopreosvećenom

Amfilohiju

Vaše visokopreosveštenstvo,

Nije prvi put da Crvenogorci nasrću na svetinje svojih predaka, na Boga, na temelje svoga identiteta na postament srpskog Pijamonta. Odrođeni, sa precima zavađeni, ta klika prepunih novčanika, na čelu sa Brozovim Neronom, poslednjim izdankom staljinizma u Evropi, spremna je da na lomači sopstvene pohlepe,zapali Crnu Goru ili izazove bratoubilački rat. Ne sećam se da su se u istoriji parlamentarizma hapsili poslanici da bi vladajuća većina, u gluvo doba noći, nešto nadglasala. No to je samo kap bahatosti. Posejana mržnja, javni moral i kolektivno stanje duha naroda su poražavajući. To je tekovina države sa najviše zavisnika od alkohola, kocke i narkotika po broju stanovnika.

Na povratku u Crnu Goru, po ustoličrnju u tron cetinjskih mitropolita hrabro ste istupili sa moralnom dijagnozom : “ Kad su stid ubili Crnu Goru su ubili”!

Sve je rečeno. Ni manje ni više. Kratko i jasno. Bolno i traumatično. Ubistvom stida strada sve: obraz, čast, dostojanstvo…

Umesto uzvišenih etičkih stremljenja i ideala, trbuh postaje merilo, parametar, oltar…

No da ne odugovlačim sa obdukcijom pokojnika jer se taj moralni smrad pretvara u opravdani gnev kod mnogih dok se kod drugih ostavlja nedoumicu i prostor za manipulaciju. I samo znate da kruže razne glasine iz samog epicentra crkve o vašem dogovoru sa “mudrim vladarom” kako ste nedavno, ironično, oslovili Đukanovića.

Uvažavajući Vas kao oca i dugogodišnjeg prijatelja, moram da primetim da ste svojim dvostranim aršinima otvorili dosta prostora za manipulaciju. Kleli ste rukovodstvo Srbije za izdaju Kosmeta a rukovodstvo Crne Gore je prošlo sa ukorom razrednog starešine. Počivšem predsedniku Crne Gore sam davno prigovorio da je na tacnu isporučio mafiji Crnu Goru. Vašu ulogu neću meriti ali je Vaš podrška crnogorskom Tuđmanu bila za mnoge zbunjujuća. U čemu je razlika između Mila Đukanovića i Mila Budaka. U tome što je Pavelićev ministar jednu trećinu Srba pobio, jednu trećinu pokatoličio, jednu proterao. Tuđman ga je pogromom 1995 godine nadmašio. Đukanovićeva strategija nije trećina već većina. Da bio dobio većinski narod cilj mu je da Srbe pretvori u Crnogorce a ostatak će sam po sebi iscureti kao u Makedoniji.

Od svih tadašnjih aktera na tronu ste danas ostali Vi i On. Jedna raja a dva gospodara. Mafija samo kada je u bezizlazu pristaje da deli sa nekim teritoriju. Ili potčini konkurenta ili ga neutrališe. U to vreme je on , kao mladi mafijaš, Vama ljubio ruku, makar simbolično. Danas se odnos snaga promenio u njegovu korist. Ovde nije više u pitanju borba za hramove i imovinu. Ovde se sada ruši poslednje utočište Srba u Crnoj Gori. Vi danas imate tri puta: dva u poraz i jedan u pobedi. Prvi je povlačenje u mirovinu i molitvu. Drugi prihvatanje ruke šefa familije, treća otpor tiraniji. Ovom poslednjom solucijom ste se opravdali pred Bogom ,istorijom i ljudima. Znam da sam nedostojan da Vas savetujem ali sam i u najtežim trenucima bio sa Vama i na Vašoj strani, a svedok sam Vaše žrtve za stradalnike na Kosmetu, te Vas sinovski molim da poput Vaših slavnih prethodnika pozovete narod, ne na mač i oružje, već na tihi otpor, nenasilni i molitveni.

Oni su na buku i galamu navikli, ali na tišinu nisu. Tišina odjekuje jače od bilo koje eksplozije. Tišina pomešana sa mrtvačkom zvonjavom. Oni metke mi sveštenstvo, kandila, narod sveće, zvona. Trideset odzvonjavanja za svaku godinu tiranije. Svaki dan u zoru podne i ponoć. Svet ćuti, Srbija ćuti, zvona ne smeju umuknuti. Sto hiljada sveća je ogromna energija.

Povlačenje je slabost koja ih je osokolila.i nemojte da Vas plaše oni kojima je svejedno pod kojom će zastavom služiti, na koju se stranu okretati i koga će pominjati.

Vaš izbor znači nestanak ili Vaskrsenje izvorne Crne Gore. Znam da je danas teže nego za vreme Omer pašinih godina. Tada smo imali malo i jedinstveno stado, danas podeljenu masu, tada su nas napadali u ime Alaha danas u ime stomaka. Tada smo bili spremni da mremo danas nas mrzi da živimo.Jedino što se nije promenilo je ostrašćeni bašibozluk koji i danas sa najvećom strašću nasrće na svetinje.

“Rekoh i dušu spasih”, kako je govorio blaženo počivši patrijarh Pavle!

Celivajući Vašu desnicu odani Vam

Mišo Vujović