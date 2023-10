Hajka je krenula, na tapetu su, naravno Pljevlja. A razlog je „fašistički, asimilatorski i diskriminatorski“, jednom riječju nečuveni i nebivali postupak, odnosno Odluka pljevaljske skupštine da Dan opštine bude 27.oktobar, umjesto 20.novembra. Razumije se isprednjačili su DPS i sateliti, saopštenjima u kojima tvrde da Odluka, ni manje, ni više,“ nije u skladu sa Ustavom Crne Gore.“ U pismu koje su uputili Vladi tvrde da se time urušava „antifašistička tradicija Pljevalja i Crne Gore.“ Pa nastavljaju da je to „ urušavanje međuvjerskog sklada i građanskog koncepta u Pljevljima.“ Ono što ih posebno boli je što su Pljevlja 20.novembra „oslobođena od fašističkog okupatora“, a 27.oktobar je „vjerski praznik pravoslavnog naroda.“ Na kraju pozivaju Ustavni sud da se izjasni po ovom pitanju iz razloga „otvorene diskriminacije“ i pokušaja „ revizionizma“ istorije, kako bi se baštinila „ideologija poražena u Drugom svjetskom ratu. “ Čak je i predsjednik Vlade u tehničkom mandatu g.Abazović požurio da izjavi „ kako bi najbolje bilo da se zadržavaju datumi koji su generalnog karaktera, a ne da se vežu za vjerski događaj.“ Pa hajde da vidimo o kakvom se „vjerskom“ događaju radi. Tog dana 27.oktobra1912.godine Pljevlja su oslobođena nakon petvjekovnog turskog ropstva. I gle čuda na isti dan 1918.godine ponovo su oslobođena, ovoga puta od Austrougarske. Sad, je li to Božija kazna ili promisao, da se i jedno i drugo oslobođenje desilo na vjerski praznik Svetu Petku (Petkovdan). Ako neko misli da to nisu bila oslobođenja onda je to njegov problem. Nepunih deset godina nakon okončanja Velikog rata 1927.godine „ dobrovoljnim prilozima pravoslavnog naroda“ podignuta je prva crkva u gradu „u slavu Boga i Prepodobne Mati Paraskeve“, kako i danas piše na ploči iznad ulaznih vrata. Znali su naši preci da je nosilac oslobodilačke luče u tmušama azijatskog mraka pod Otomanskom okupacijom bila Srpska pravoslavna crkva. Član Odbora za izgradnju bio je i oficir Miljan Jakić, otac potonjeg narodnog heroja Velimira Jakića. Taj dan svečano je proslavljao čitav grad sve do 1941.godine. Na drugoj strani je 20.novembar kada su Pljevlja „ oslobođena od fašističkog okupatora.“ Taj okupator su bila naša braća, kumovi, komšije i prijatelji,pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini ( četnici), koji su na svu sreću grad napustili bez borbe 19.novembra 1944.godine, a partizani su ušli sledeći dan. Jasno je da se radi o ideološkom prazniku, čak je dvije godine kao Dan oslobođenja slavljen 19.novembar, jer je tadašnji predsjednik Opštine procijenio da su Pljevlja oslobođena onog dana kad su ih napustili četnici. Ovo je bio jedinstven slučaj u Evropi da dva antifašistička pokreta, pod okupacijom, vode građanski, bratoubilački rat. Treba li da i dalje to slavimo, ili je došlo vrijeme da te rovove zatrpamo, prvo u sebi, a onda i među nama. Na kraju da vidimo kako je u drugim opštinama građanske Crne Gore. Glavni grad Podgorica kao Dan oslobođenja slavi 19.decembar. Za one koje ne znaju da kažemo da je tog dana Sveti Nikola. Kako to da tolikim gradonačelnicima Podgorice, sve kadrovi DPS-a, to nije smetalo. I ne smeta. A mogli su da promijene datum ili zamole Miraša Dedejića da ukine ili pomjeri za nekoliko dana Svetog Nikolu. Dan opštine Kolašin je 28.avgust, Uspenje Presvete Bogorodice – Velika Gospojina. Kotor i Tivat kao Dan opštine slave 21.novembar – Aranđelovdan. Zapravo Kotor tog dana slavi tri fešte: Dan oslobođenja, Aranđelovdan i Gospu od zdravlja. I to nikome ne smeta. Čemu onda tolika buka i bijes zbog želje Pljevljaka da slave dva istinska oslobođenja u jednom datumu. Problem je to što su Pljevlja, bila i ostala, ogledna opština, u kojoj je DPS po potrebi raspirivao međunacionalne i međuvjerske tenzije, u skladu sa devizom svih neprijatelja: „ Zavadi pa vladaj.“ Dokaz za to je i činjenica da su svi „bombaši“ i „vikend ratnici“ iz devedesetih godina prošlog vijeka, kasnije završili u DPS-u. Čak su i u dva slučaja bili predsjednici Opštine. Zato je pred Vladom lak posao. Treba ispoštovati istorijske činjenice, osloboditi se ideoloških omraza i zabluda i uvažiti većinsku volju Pljevljaka. A što se tiče načina proslavljanja Dana opštine ništa se neće dramatično desiti. Svetovni dio će ostati u institucijama vlasti, a vjerski u crkvi.

„Lasno ćemo, ako jesmo ljudi.“

POKRET ZA PLJEVLJA