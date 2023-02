OVO JE BEBA ROĐENA U RUŠEVINAMA POSLE STRAVIČNOG POTRESA U SIRIJI: Da je bila još sat vremena na hladnoći, UMRLA bi

Stanovnici koji su kopali po srušenoj zgradi u gradu na severozapadu Sirije otkrili su uplakanu bebu čija se majka prodila dok je bila zakopana ispod ruševina ovonedeljnog razornog zemljotresa, rekli su u utorak rođaci i lekar.

Rekli su da je pupčana vrpca novorođene devojčice još uvek bila povezana sa njenom majkom Afraom Abu Hadijom, koja je umrla.

Beba je bila jedini član njene porodice koji je preživeo urušavanje zgrade u ponedeljak u gradiću Jinderis, pored turske granice, rekao je za Asošiejted pres njegov rođak Ramadan Slejman.

Zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale u ponedeljak pre zore, praćen višestrukim naknadnim potresima, izazvao je razaranja širom južne Turske i severne Sirije. Hiljade je ubijeno, a broj poginulih raste iz sata u sat.

Ali došlo je i do dramatičnih spasavanja. Na drugom mestu u Jinderisu, devojčica je pronađena živa, zakopana u betonu ispod olupine svoje kuće. Novorođenče je spaseno u ponedeljak popodne, više od 10 sati nakon zemljotresa.

Pošto su je spasioci iskopali, komšinica je presekla pupčanu vrpcu, a ona i drugi odjurili su sa bebom u dečju bolnicu u obližnjem gradu Afrin, gde je zadržana u inkubatoru, rekao je lekar koji leči bebu, dr. Hani Maarouf,prenosi AP.

Video spasavanja koji kruži društvenim mrežama prikazuje trenutke nakon što je beba izvađena iz ruševina, dok je muškarac podiže, dok joj pupčana vrpca još visi, i juri dok mu drugi muškarac baca ćebe da je umota.

Telesna temperatura bebe je pala na 35 stepeni Celzijusa i imala je modrice, uključujući i veliku na leđima, ali je ona u stabilnom stanju, rekao je on.

Abu Hadija mora da je bila pri svesti tokom porođaja, ali je ubrzo preminula, rekao je Maruf. On je procenio da je beba rođena nekoliko sati pre nego što je pronađena, s obzirom na to koliko joj je temperatura pala. Da je devojčica rođena neposredno pre zemljotresa, ne bi preživela toliko sati na hladnoći, rekao je on.

„Da je devojčica ostavljena još sat vremena, umrla bi“, rekao je on.

Kada je u ponedeljak pre zore pogodio zemljotres, Abu Hadija, njen suprug i četvoro dece su očigledno pokušali da pobegnu iz svoje stambene zgrade, ali se konstrukcija srušila na njih. Njihova tela pronađena su u blizini ulaza u zgradu, rekao je Slejman, koji je stigao na lice mesta odmah nakon što je novorođenče otkriveno.

Nađena je ispred majčinih nogu“, rekao je on. „Nakon što su prašina i kamenje uklonjeni, devojčica je pronađena živa“.

Marouf je rekao da je beba bila teška 3,175 kilograma, što je prosečna težina novorođenčeta, i da je rođena skoro do termina.

„Naša jedina briga je modrica na leđima i moramo da vidimo da li ima problema sa kičmenom moždinom“, rekao je on, rekavši da je normalno pomerala noge i ruke.

Jinderis, koji se nalazi u enklavi koju drže pobunjenici na severozapadu Sirije, teško je pogođen u zemljotresu, sa desetinama zgrada koje su se srušile.

Abu Hadija i njena porodica bili su među milionima Sirijaca koji su pobegli na teritoriju pod kontrolom pobunjenika iz drugih delova zemlje. Oni su poreklom iz sela Khsham u istočnoj provinciji Deir el-Zour, ali su otišli 2014. nakon što je grupa Islamska država zauzela njihovo selo, rekao je rođak koji se predstavio kao Saleh al-Badran.

Porodica se 2018. preselila u Jinderis nakon što je Sirijska nacionalna armija koju podržava Turska, kišobran nekoliko pobunjeničkih grupa, zauzela grad od kurdskih boraca koje podržavaju SAD, rekao je Sleiman.

U utorak su Abu Hadija i devojčicin otac Abdulah Turki Mlejhan, zajedno sa njihovo četvoro dece, položeni na groblje na periferiji Jinderisa.

Unutar grada, spasilačke akcije su još uvek bile u toku u njihovoj zgradi u nadi da će pronaći preživele.

