Ovo je gore od korone, poručuju iz Zbljeva i traže hitno rješavanje problema

Haos, sudnji dan, ovo je gore od korone – industrijska prašina koja nas svakodnevno zasipa za deponije Mljevac, kažu mještani Zbljeva čije se kuće vazdušnom linijom nalaze na 300 m od deponije. Na poziv mještana Zbljeva novinar Pljevaljskih novina i sam se uvjerio o muci koju sugrađani trpe, kažu decenijama. Za pet minuta oči i nos bili su ugroženi prašinom od koje ne može da se gleda normalno.

U kući Radinke Petrović (56) hodnik kao da je posut nekim sitnim pjeskom, koji se nalazi po ormariću za cipele, cipelama a u spavaćoj sobi dormeo dušek poprimio je crnu boju. Radnika kaže da svaki čas drži krpu u rukama i riba prašinu, od koje ne može da se diše. Njen suprug Vasilije upokojio se prije tri godine od karcinoma pluća i jetre i Radinka kaže da je svemu doprinijelo zasipanje sa deponije.

Vidiš kako nam duva non stop, kaze Misko Stanimirovič , cija kuca najbliza deponiji. On kaze da su ugrozene i kuce Ivana Lončara, Gorana Kneževića, Zorana Mićka Kneževića, Žaje i Miša Mišovića. Zvao je ekološkog inspektora Seja Đukića ali ga je on uputio da zve drugog je trenutno ne radi.

Mještani su ogorčeni nemarom koji pokazuje rukovodstvo Termoelektrane i lokalne uprave i pozivaju ih da hitno riješe problem, urednim održavanjem deponije, koji se danima odbvija pred očima i nosom svih sugrađana jer ni u gradu ne može da se diše od prašine. Tvrde da od 1990. Godine deponija nikada nije bila vodeno ogledalo zbog čega se prašina rasipa. U Pljevjima je trenutno 26 stepeni celzijusa a duva vjetar brzine 29 m jer su ugrožene oči, usta, nos, pluća.

Pitaju se ako su funkcioneri sebi dali plate koliko im treba, zašto mještane ne sleduju bar subvencije na struju jer decenijama trpe posledice nečije neodgovornosti i svi apeli od prije tri decenije da se problem riješi nisu dali rezultat. Dokle tako, gospodo političari i privrednici, pitaju mještani Zbljeva ističući da jedino što su iz EPCG čuli je poziv na strpljenje, pa neka dođu da ribaju i peru po njihovim kućama posledice svoga nerada.