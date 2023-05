Pacijenti dovedeni u tešku poziciju: Pljevljake samo put košta 80 eura

Naredbom iz Ministarstva zdravlja svi pacijenti sa sjevera države, kojima je odobrena magnetna rezonanca, moraju da idu u Berane i da pritom obezbjeđuju prevoz kako znaju i umiju, najčešće plaćajući taksi prevoz od sedamdeset do osamdeset eura.

Iako se u poslednje vrijeme pacijenti na magnetnu upućuju u Berane, iz Pljevalja već više od jedne godine nema autobuske linije prema susjednom Bijelom Polju, a decenijama ne postoji autobuska linija prema Beranama.

Na taj način pacijenti iz Pljevalja su dovedeni u tešku poziciju jer prema Podgorici svakog dana imaju više autobuskih linija. Naredbom iz Ministarstva zdravlja svi pacijenti sa sjevera moraju da idu u Berane i da pritom obezbjeđuju prevoz kako znaju i umiju, najčešće plaćajući taksi prevoz u iznosu od sedamdeset do osamdeset eura.

Od vlasti očekuju više razumijevanja

Ostaje da se vidi hoće li neki od prevoznika naći interes da otvori autobusku liniju Pljevlja – Berane, ili će aktuelni ministar zdravlja u tehničkom mandatu Dragoslav Šćekić shvatiti da je veoma teško stanovnicima sjevernih opština da dođu do njegovih rodnih Berana.

Postoji i treća mogućnost, a ona se vezuje za održavanje parlamentarnih izbora i varijantu da Šćekića zamijeni neki novi ministar, koji će imati više razumijevanja za pacijente iz Pljevalja i drugih sjevernih opština.

– Duže od jedne godine ne postoji autobuska linija prema Bijelom Polju a trenutno nemamo podatak od kada ne postoji autobuska linija prema Beranama, rečeno nam je na pljevaljskoj Autobuskoj stanici.

Poslednji autobusi koji su saobraćali prema Beranama bili su autobusi Prevoza „Pljevlja“, preduzeća koje već dvadeset godina ne postoji. Do prekida u saobraćaju do Bijelog Polja došlo je jer prevoznici nisu imali dovoljno putnika, odnosno nisu imali finansijski interes da održavaju tu autobusku liniju.

S druge strane, u pljevaljskoj lokalnoj upravi nisu pokazali želju da subvencionišu prevoznike kako bi se održala autobuska linija do tog susjednog grada.

Da je sačuvana autobuska linija do Bijelog Polja, sada bi mnogi pacijenti lakše stizali do Berana ili bi prevoznici lakše uspostavili liniju i do tog mjesta.

U Domu zdravlja Pljevlja dobili smo informaciju da se pacijenti šalju u Berane na magnetnu i da im se putni troškovi refundiraju. Međutim, sasvim je sigurno da im se ne refundira čitav iznos kao što je to slučaj kada odlaze na ljekarski pregled u Podgoricu, gdje pacijenti autobusku kartu u jednom pravcu plaćaju od dvanaest do 15 eura.

U pljevaljkoj bolnici smo saznali da pacijenti koji su smješteni na bolničko liječenje na odjeljenjima i kojima je neophodno raditi magnetnu, upućuju se bolničkim vozilima. Prethodno se vrši zakazivanje pregleda direktno od strane ljekara, tako da pacijenti koji su smješteni u bolnici ne čekaju.

– Što se tiče bolničkih pacijenata oni se do Berana prevoze bolničkim vozilima. U tom slučaju nemamo većih problema, rekao je za „Dan“ direktor pljevaljske bolnice Saša Grbović.

