Pad DPS-a najavljuje neko novo vrijeme

DPS je sa svojim koalicionim partnerima pobjedio samo u Bijelom Polju i Plavu, a u Baru se nadaju pobjedi. „Evropa sad“ proglasila je pobjedu u Podgorici i Danilovgradu, a slavila je i na Žabljaku sa Durmitorskom inicijativom

Lokalni izbori u 14 opština pokazali su da se nastavlja trend pada Demokratske partije socijalista (DPS), koja je zajedno sa svojim koalicionim partnerima siguran pobjednik samo u dvije opštine.

Oni su pali i najvjerovatnije izgubili vlast u Podgorici, Danilovgradu, Zeti, Pljevljima, Rožajama, Kolašinu i na Žabljaku, zadržali vlast u Bijelom Polju i Plavu i najvjerovatnije Baru.

U Tivtu ostaje ista vlast, dok je u Šavniku još uvijek neizvjesno jer će se izbori ponoviti na pet biračkih mjesta. Socijalistička narodna partija (SNP) zadržala je vlast u Plužinama osvojivši 17 mandata, dok je u Budvi Demokratski front (DF) osvojio 18 od ukupno 33 odbornička mandata u lokalnom parlamentu.

Nosilac te liste Milo Božović proglasio je sinoć apsolutnu pobjedu. Oni su apsolutnu vlast osvojili i u Zeti, a u Pljevljima imaju najviše mandata. Apsolutnu vlast u Rožajama birači su dali Bošnjačkoj stranci, dok su Demokrate slavile u Kolašinu.

Najviše neregularnosti bilo je u Šavniku, gdje izborni proces nije završen zbog zatvaranja nekoliko biračkih mjesta.

Sagovornici „Dana“ saglasni su u ocjeni da će se rezultati ovih izbora, posebno u glavnom gradu, preslikati i na državni nivo.

Najveći problem je to što Ustavni sud nije funkcionalan, pa ne može biti odgovora na eventualne ustavne žalbe, što bi moglo da utiče na legitimnost izbora.

Najteži udarac DPS-u svakako je gubitak vlasti u glavnom gradu, gdje su u širokoj koaliciji pod nazivom „Svi za naš grad“ osvojili 24 mandata, dok su nakon izbora 2018. godine imali apsolutnu većinu, to jeste 32 mandata.

Nakon izbora sve stranke su saopštile da su zadovoljne rezultatima.

Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić opisao je rezultat jučerašnjih lokalnih izbora kao „istorijsku pravdu da se saopšti da je s DPS-om u Crnoj Gori završeno“.

– Oni su izašli na izbore na krilima bivših ministara Milojka Spajića i Jakova Milatovića. Njihove ključne odluke o povećanju zarada napravile su odlične rezultate. Pokupili su dio birača svih konstituenata većine od 30. avgusta. Rezultati GP URA su očekivano lošiji jer je ta partija bila u epicentru dešavanja u prethodne dvije godine. Odlučujuće je djelovala kod pada 42. Vlade, što je izazvalo razočarenje određenog broja glasača zbog približavanja DPS-u. Kasnije se to nastavilo nakon pada 43. Vlade. Lično sam očekivao da će izgubiti značajan dio glasova. Demokrate su takođe ostvarile slabiji rezultat. DF je ostao jak u svim opštinama, naročito u Budvi, i pokazao da ima ozbiljno biračko tijelo. Sve u svemu, DPS gubi vlast u glavnom gradu. Međutim, treba ipak reći da je podrška DPS -u i dalje izuzetno velika – istakao je Đukanović.

Kako je dodao, i pored činjenice da su okupili u koaliciji sve takozvane suvereniste, nijesu uspjeli da pobijede.

– Vidimo da je DPS najvjerovatnije ostao na vlasti u Baru i Bijelim Polju. U ostalim gradovima je došlo do promjene. Važno je da je izborni dan prošao manje-više regularno i bez velikih tenzija. Nakon ovog izbornog festivala slijedi rad na konkretnim putanjima, a to neće biti ovako spektakularno – smatra naš sagovornik.

Politički analitičar Srđan Vukadinović očekivao je da će DPS izgubiti većinu gradova u kojima se juče glasalo.

– Oni u dosta opština imaju najviše glasova, ali to je Pirova pobjeda. Najveći dobitnik izbora je „Evropa sad“, a najveći gubitnik URA. „Evropa sad“ je ostvarila zaista dobar rezultat. I DF je pao u mnogim gradovima, dok su u Budvi ostvarili odličan rezultat. Najvjerovatnije su se glasovi GP URA, Demokrata i DF prelili ka „Evropi sad“. Glasači URA ne žele da glasaju ni za DPS ni za DF, već su u situaciji da traže novo političko tijelo, a to je sada bila „Evropa sad“. Oni su napravili neke poteze koji su možda bili populistički, ali je to dalo rezultat. Građani očekuju da oni reformu nastave u gradovima i ovo je dobra pretpostavka da će „Evropa sad“ dati dobar rezultat na izborima, a po svoj prilici, buduća vlada neće moći da se formira bez njih – kazao je Vukadinović za „Dan“.

Kako je dodao, pokret „Evropa sad“ ima iskustvo sa 42. Vladom i žele da direktno utiču na poboljšanje životnog standarda građana.

– DPS skoro nigdje neće moći da formira vlast, to jeste moraće da traže koalicione partnere. Međutim, kako su formirali vlast sa GP URA i SNP-om na državnom nivou, možda će moći da formiraju vlast i na lokalnom nivou. Na primjer, URA neće biti značajan faktor u Podgorici, kao ni SNP, tako da te male partije u svojoj izgubljenosti mogu da koaliraju sa DPS-om na isti način kao što su koalirale u 43. Vladi. Ipak, DPS više nije gospodar situacije. Takođe, koalicija oko DF ima veliki problem jer ih neće međunarodni partneri. Pitanje je kako će to prevazići, ali Demokrate i DF moraju da shvate da je bitnije kakve odluke donose, nego s kim prave koaliciju. Demokrate i DF više mrze DPS nego što vole sebe. Teško da mogu da formiraju vlast u lokalnim zajednicama onako kako hoće – ocijenio je naš sagovornik.

On ističe da pad DPS-a nije neočekivan jer su u padu od 2020. godine.

– Oni gube apsolutnu dominaciju. Građani se moraju navikavati na to da DPS nije više gospodar situacije. Mi u ovom trenutku ne znamo da li će možda „Evropa sad“ ići sa DPS-om, zbog toga što je velika netrepeljivost između njih i DF-a. Onaj ko je gubitnik, kao što je to sada DPS, spreman je na velike ustupke. Slijedi dugo dogovaranje, ali ne bi bilo dobro da neko uslovljava, kao što je SNP uslovljavao DF da će izaći iz vlasti u Beranama. Sada slijedi teža i složenija priča – ko će s kime da formira lokalnu vlast. Birači su SNP-u i URI poslali jasnu opomenu, koja bi trebalo da im bude dobar nauk za izbore, da pokušaju da mijenjaju svoju politiku. Birači su ih kaznili zbog koaliranja sa DPS-om i svega što se dešavalo u 43. Vladi – naveo je naš sagovornik.

Veliki problem je taj što Ustavni sud nema kvorum.

– Ukoliko je neko nezadovoljan, to predaje opštinskoj izbornoj komisiji, a nakon toga Državnoj izbornoj komisiji (DIK), a zatim ostaju žalbe Ustavnom sudu. Oni koji su gubitnici namjerno će se žaliti, znajući da se to neće dovesti do kraja. Pitanje je da li će izbori biti legalni i prihvaćeni. Ustavni sud neće biti popunjen ni u drugom krugu glasanja, pa je pitanje šta će biti sa izbornim procesom – kazao je Vukadinović.

Programska direktorica Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Milica Kovačević navela je da je zabilježen dobar odziv za lokalne izbore, te da nije ni bilo očekivano da bude kao na parlamentarnim izborima 2020. godine.

Po podacima CDT-a, u glavnom gradu ukupno je glasalo 69,3 odsto upisanih birača.

To je veća izlaznost u odnosu na 2018. godinu, kada je glasalo 64,4 odsto, a manja u odnosu na 2020, kada je biračko pravo iskoristilo 81,1 odsto birača.

Glasačko pravo juče je imalo oko 350.000 građana.

Prema podacima MUP-a, najviše glasača je u glavnom gradu, 143.523, a slijede Bar sa 39.854 birača, Bijelo Polje sa 39.469, Pljevlja sa 24.592 i Rožaje sa 22.806.

U Budvi su registrovana 18.783 glasača, u Danilovgradu 13.179, Zeti 12.524, Tivtu 11.993, Plavu 9.364, a u Kolašinu 6.097.

Na Žabljaku je biračko pravo imao 3.031 građanin, u Plužinama 2.382, a u Šavniku 1.968.

