„U deset riječi četiri krupne laži. Mnogo, skoro za Ginisovu knjigu rekorda.Sa dubokim prezirom odbijajući da polemiše sa autorkom poganluka u tekstu „Vuksanović Stanković tvrdi da sveštenici SPC fašističkim govorima šire mržnju“ u kom je ona iznijela pregršt nebuloznih tvrdnji „, kaže u reagovanju publicista i potpredsjednik Odbora crkve Svete Petke Rajko Palibrk i navodi četiri neistine u citiranoj rečenici pomenute gospođe: prva jeste ta da sam ja crkveni velikodostojnik, druga neistina je da se ono što sam rekao sinoć, imajući čast da besjedim na dan hramovne slave crkve Svete Prepodobne mati Paraskeve, na ma koji mogući način može dovesti u vezu sa fašističkim govorom, treća neistina je da sam pričom o tome kako polomljene grane sa lipe u Odžaku mirišu na tamjan mogao širiti bilo kakvu mržnju, a četvrta da sam time nekoga i nešto dijelio.

Palibrk kaže da je prilika da čitaocima u najkraćem ispričam priču o lipi u Odžaku čija otpala grana ipak miriše na tamjan.

„U svojoj knjizi „PLJEVALJSKI KRAJ (prošlost i poreklo stanovništva)“ iz 2008. godine, profesor Mileta Vojinović piše: „Manastir u Odžaku podignut je u vrijeme Nemanjića, na mjestu nekadašnjeg naselja iz rimskog perioda. Pored crkve postojalo je još nekoliko objekata kao što su konaci, ambari, štale i guvno, a čitav kompleks bio je ograđen visokim kamenim zidom. Prečnik tog, još uvijek vidljivog, prostora iznosio je oko 80 metara. Manastir je imao veliko imanje u koje su spadali i pašnjaci na području današnjeg sela Katun. Nema zapisa o tome kome je manastir bio posvećen ali ime rječice Vavedenjka, koja protiče neposredno pored njega ukazuje da je bio posvećen Vavedenju presvete Bogorodice. Sudeći po predanju, ovaj manastir je postojao i dugi niz godina nakon turske okupacije, ali je vremenom osiromašio nakon čega ga je Džafer beg Čengić porušio i koristeći materijal od kog je bio sagrađen, sebi sazidao veliku kulu. Ovo se desilo prije turskog poraza pod Bečom nakon čega je propala kula i od nje sagrađene tri kuće na kojima se vide ostaci lijepo klesanog kamena i kamenih stubova od manastirske crkve. Za ovaj manastir vezane su brojne legende, a postoje i istorijski utemeljeni podaci da se u nepsrednoj blizini manastira nalazio zatvor koji je bio potpuno u zemlji u kom su Turci držali zarobljenike koje su vješali na tri veoma stare lipe koje su rasle u porti manastira.“.

Godine 1836. na ovim lipama je obješeno devet mladića iz bratstva Šljivančanin. U spomen na to stradanje 2002. godine u blizini lipe U Odžaku podignut je spomenik na kom piše:

„LJETA GOSPODNJEG 1836-og UHVAĆENO JE NA PREVARU I OBJEŠENO U ODŽAKU

DEVET NAŠIH BRATSTVENIKA ZABORAVLJENI NIJESTE BRATSTVO ŠLJIVANČANIN VULIĆI VUKIĆEVIĆI JEGDIĆI ZMAJEVIĆI KEKERI GUBERINE“

Jedina sada postojeća Lipa od tri koje su posađena i rasle u porti manastira Vavedenja Presvete Bogorodice u Odžaku, prema nedavno izvršenim mjerenjima stara je između 550 i 600 godina, visine je preko 30 metara, a njen obim na prsnoj visini je nešto manje od sedam metara. Ova lipa je nesumnjivo jedna od najvećih lipa na Balkanu i još je u dobroj mjeri zdrava i bez mnogo suvih grana. Tajna ovako dugog opstanka ove lipe je bez ikakve sumnje poštovanje koje prema njoj gaje stanovnici Odžaka i islamske i pravoslavne vjere. Nažalost država Crna Gora nije do sada ništa uradila na zaštiti lipe u Odžaku iako ona predstavlja ne samo prirodni raritet već ima izuzetan istorijski značaj.

Danas sam stajao pod lipom u Odžaku sa mojim prijateljem koji mi je juče ispričao da grana pala ove jeseni sa nje miriše na tamjan. Stajao i nisam se mogao čudu načuditi kada sam se uvjerio da je to istina.

Prerezano drvo svete mučenice Lipe u Odžaku miriše na tamjan a gore među granama huk vjekova sve od Nemanjića do danas. Malo li je!

U duši blagosloveni miris koji se u vjerskim obredima skoro svih religija koristi više od 5.000 godina uglavnom za tjeranje zlih duhova. Ko razumije razumje“, kaže Palibrk.

POD LIPOM U ODŽAKU

2016.LJ.G.

Kada jednog dana ne bude nas bilo,

i naše zvijezde sasvim izblijede,

ostaće ovo što nam se prisnilo,

ovi snovi koji života vrijede.

Kad jednog dana smrt dođe po svoje,

pokosiće kosom samo naša tjela,

ali neće moći sne moje i tvoje,

nit ljubav što nam je iz duša provrela.

Smrt naše snove nikad neće stići,

naša ljubav će i iz zemlje sjati,

iz naših duša neće korov nići,

već lipe koje će mirom mirisati.

Rajko Palibrk

Lipa u Odžaku