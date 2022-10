PAPA NUDI SILNE PARE ZA RUKU JOVANA KRSTITELJA! Decenijama pokušavaju da se dokopaju SVETINJE KOJA SE ČUVA NA CETINJU 

Premijer Crne Gore Dritan Abazović boravio je u dvodnevnoj poseti Vatikanu, tokom koje se susreo i s papom Franjom. Jedna od tema razgovora bile su vredne relikvije koje se nalaze na teritoriji Crne Gore, a koje Katolička crkva decenijama pokušava da stavi pod svoje okrilje.

– Nude silne pare, sve, samo da se dokopaju svetinje koja se čuva u Cetinjskom manastiru – priča izvor Srpskog telegrafa.

Naime, na Cetinju se nalaze neke od najvrednijih hrišćanskih sveteinja. Desnica Svetog Jovana Krstitelja, kojom je na reci Jordan krstio Isusa Hrista, i čestica Časnog krsta, na kojoj je razapet, čuvaju se u Cetinjskom manastiru, dok se ikona Presvete Bogorodice Filermose, koju je, prema predanju, naslikao Sveti apostol Luka, slikajući je uživo, zbog čega je njena vrednost neprocenjiva, nalazi se u Istorijskom muzeju.

Vatikan želi da se one prenesu tamo i budu makar i pod podeljenom jurisdikcijom pravoslavne i rimokatoličke crkve.

Oni smatraju da tako važne relikvije za hrišćanstvo treba baš tamo da se čuvaju i da su one samo silom prilika završile u Crnoj Gori. Pokušavali su s ranijim rukovodstvima da dođu do dogovora o prenosu, ali su svi redom to odbijali – kaže izvor iz crkvenih redova za ovaj list.

Već dugo postoje pritisci Vatikana na SPC, a u jednom trenutku i državu, tada Jugoslaviju, da dođu do pomenutih relikvija. Podsetimo, episkop budimljansko-nikšićki Joanikije 2007. odbio je ponudu američkog ambasadora u Vatikanu Tomasa Patrika Milejdija da se tri velike svetinje nađu pod zajedničkim pokroviteljstvo SPC i Rimokatoličke crkve. Milejdi se 14. maja te godine sastao sa vladikom SPC, arhiepiskopom ohridskim Jovanom, tadašnjim vladikom zahumsko-hercegovačkim Grigorijem, episkopom lipljanskim Teodosijem, austrijsko-novozelandskim Irinejem i vladikom budimljansko-nikđićkim Joanikijem.

I Momir Bulatović, nekadašnji predsednik Savezne vlade SR Jugoslavije, svojevremeno je otkrio da je imao ovakav zahtev, ali od Malteškog viteškog reda, koji je zapravo vrsta paralelne vatikanske diplomatije.

Teolog Miloš Stojković kaže da Vatikan vrši decenijeske napore da sve važne relikvije preuzme pod svoje ne bi li se potvrdio kao centralna hrišćanska crkva. – Ne vidim nijedan razlog zašto bismo se mi odrekli toga, te relikvije su blagoslov srpskog naroda. Drugo, one su vlasništvo Cetinjskog manastira, a ne crnogorske države, i nijedan političar ne može da ih predaje bez odluke SPC i Eparhije crnogorsko-primorske koji brinu o njima – navodi Stojković.

Podsećanja radi, ovaj list je 2020. godine pisao da se čak iza usvajanja zakona o slobodi veroispovesti krije namera Mila Đukanovića da relikvije proda. Samo pomenuti Malteški red je za njih ponudio 150 miliona dolara.

Poklon carske Rusije – ruku Jovana Krstitelja dinastiji Karađorđević poklonila je 1917. majka poslednjeg ruskog cara Nikolaja II u znak zahvalnosti za prihvatanje ruskih izbeglica. – posle bombardovanja Beograda, kralj Petar II ruku je sakrio u Ostrogu i ona je tu provela rat – u policijskoj raciji 1952. godine ruka je oduzeta Crkvi i doneta u Podgoricu, a onda u Beograd – tu je bila u državnom trezoru sve do 1978, kada je poklonjena Manastiru Svetog Petra na Cetinju, gde se i danas nalazi

Izvor-kurir.rs