„Parazit“ za istoriju: Prvi film van engleskog govornog područja koji je osvojio Oskara u glavnoj kategoriji

PRVI OSKARI ZA HOAKINA FINIKSA I BREDA PITA

Južnokorejski film „Parazit“ reditelja Bong Džun-hoa osvojio je rano jutros glavnu nagradu američke Akademije filmskih umjetnosti i nauke, Oskara za najbolji film.

To je prvi put u 92 godine da film van engleskog govornog područja osvoji nagradu u glavnoj kategoriji.

U toj kategoriji bili su nominovani, „Ford vs Ferrari“, „The Irishman“ (Irac), „Jojo Rabbit“, „Joker“ (Džoker), „Little Women“, „Marriage Story“, „1917“ i „Once Upon a Time… in Hollywood“ (Bilo jednom u Holivudu).