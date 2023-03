Partizan dočekuje Albu, Zvezda gost Bajerna

U četvrtak i petak na programu mečevi 26. kola Evrolige

Najbolji klubovi Evrope će u naredna dva dana odigrati mečeve 26. kola Evrolige. „Vječiti“ rivali će u ovoj rundi odmjeriti snage sa njemačkim klubovima. Partizan će u „Štark areni“ dočekati Albu.

U prošlom kolu su „crno-beli“ poraženi od Fenerbahčea, čime su prekinuli niz od četiri vezana trijumfa. Sada protiv tima iz Berlina žele da se vrate na pobjednički put.

Zadatak neće biti lak. Iako je Alba „fenjeraš“, prije nedjelju dana je pobijedila Crvenu zvezdu u Beogradu. Zbog toga su u taboru kluba iz Humske oprezni.

Prva utakmica Evrolige je bila baš protiv Albe i još nam je u sjećanju koliko smo slabo odigrali, prije svega u odbrani. Osim same važnosti utakmice to bi trebalo da bude dodatni motiv za nas. Da pokažemo da je to bilo loš dan i da sigurno možemo mnogo bolje protiv njih. Odigrali su izvanrednu utakmicu u posljednjem kolu Evrolige. Bez obzira što su poslednji na tabeli, to ništa ne znači, moramo da razmišljamo da imaju kvalitet i zaista mogu veoma dobro da igraju. Ritam im daju plejmejkeri koji se mijenjaju i uvijek neko iskoči i odigra veoma dobru utakmicu. Pokriveni su na svim pozicijama, mogu da igraju sa pokretljivim igračima na poziciji pet, a mogu i sa ovim dominantnim igračem od 220 centimetara koji, takođe, pomaže ekipi. Sa njim je to druga odbrana i drugi način igre u napadu. Na sve to smo se pripremali i na sve ćemo reagovati neuporedivo bolje nego kod njih u prvom kolu Evrolige – poručio je Željko Obradović, trener Partizana.

Crvena zvezda je u lošoj seriji. Ima pet poraza u posljednjih šest mečeva i ima imperativ pobjede protiv Bajerna u gostima, ako želi da ostane u trci za plasman u plej-of. Bavarci su vezali četiri poraza i žele da prekinu crni niz.

– Bajern umije izuzetno čvrsto da odigra na domaćem terenu, što smo se uvjerili i mi prethodnih sezona, konkretno prošle kada smo u jednoj bitnoj utakmici izgledali veoma loše, nismo odgovorili na tu njihovu čvrstu igru. Čvrsta fizička igra sa naše strane, u oba pravca, kako bi došli u šansu da tražimo pobjedu – istakao je centar Luka Mitrović

Evroliga je izuzetno izjednačena ove sezone, i zaista svako svakoga može da dobije, bilo kući ili na strani.

Dokle god postoji ikakva matematička šansa da se nađemo u plej-ofu, a itekako postoji, mi ćemo se nadati tome i za to raditi. Daleko od toga da je bilo šta izgubljeno, da smo od bilo čega digli ruke. Imali smo nekih kikseva na domaćem terenu, zabilježili neke velike pobjede na gostujućem, gdje nije bilo realno očekivati bodove. Znamo koliko nam svaki naredni meč znači i idemo u Minhen sa samo jednim ciljem, a to je da pobijedimo – optimista je reprezentativac Srbije.

Raspored

Četvrtak: Bajern – Crvena zvezda (19), Barselona – Žalgiris (19), Panatinaikos – Anadolu Efes (20), Partizan – Alba (21), Monako – Makabi (21).

Petak: Fenerbahče – Virtus (18.45), Asvel – Real Madrid (20), Baskonija – Valensija (20.30), Emporio Armani – Olimpijakos (20.30).

