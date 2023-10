Patrijarh Porfirije dočekan u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog

Doček patrijarha srpskog Porfirija organizovan je ispred Hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Patrijarh Porfirije boravi u Crnoj Gori povodom obilježavanja desetogodišnjice osvećenja Hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici.

Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije u obraćanju patrijarhu i vjerujućem narodu kazao je da Porfirije svojim „sveštenim koracima donosi mir“.

„Kao što ste donijeli mir Mitropoliji crnogorsko-primorskoj prije dvije godine kada ste radosno objavili da ste izvršili naše ustoličenje u Cetinjskom manastiru. Donijeli ste mir i pravdu Crnoj Gori kada ste sa njenom Vladom potpisali Temeljni ugovor. Taj čin su naše sveštenstvo i blagočestivi narod doživjeli kao zasluženu nagradu i priznanje za njihovu istrajnu borbu radi ostvarenja svojih vjerskih prava i sloboda, a ponajviše radi zaštite svetinja, crkava i manastira Mitropolije crnogorsko-primorske i eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori”, kazao je mitropolit Joanikije.

Joanikije je naglasio da je patrijarh Porfirije došao da „kruniše punoću naše radosti u proslavi jubileja desetogodišnjice ovog novopodignutog Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog koji je, od njegovog osvećenja, postao izvor radosti i duhovne snage za sve one koji njemu pristupaju“.

„Vaša svetosti vi ćete svojom očinskom ljubavlju i Vašom svetom službom, patrijaraškom mudrošću, molitvama i blagoslovima staviti trajni pečat na prestojeće duhovne svečanosti koje smo organizovali povodom rečenog jubileja. Neizmjerno se radujemo Vašem dolasku i pjevamo blagodatnom susretu sa Vama“, saopštio je vladika Joanikije.

On se zahvalio i Visokopreosvećenom Mitropolitu Krfa, Paksona i Diapondijskih ostrva g. Nektariju koji je donio desnicu Svetoga Spiridona Trimitunskog Čudotvorca.

“Raduje se nebo i zemlja, raduje se Crna Gora, zemlja svetinja i svetaca čije mošti božanskim blagouhanjem, a narod pjesmom i molitvom, dočekuju desnicu Svetoga Spiridona. Vaše isokopreosveštenstvo, dragi vladiko Nektarije blagodarimo Vam na Vašem dolasku, na Vašoj bratskoj ljubavi i dobroti“, kazao je mitropolit Joanikije.

Patrijarh Porfirije je kazao da je njegovo srce ispunjeno blagoslovom Božijim i neizmjernom radošću „jer možemo da zajedno uznosimo molitve Gospodu za mir u svijetu i dobro među svim ljudima i narodima“.

“Da se zajedno molimo za jedinstvo u Hristu našega naroda i za sve druge narode, prije svega za one narode sa kojima živimo zajedno i koje je Gospod uputio na nas, sa kojima dijelimo milu nam državu Crnu Goru. Ne zaboravljamo ni u jednom trenutku ni našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji koji su stalno, neprestano na krstu, neprestano raspeti, ali raspećem svojim svjedoče ono što su svjedočili i naši oci – svoj vjerski, narodni i nacionalni identitet. Molimo se da Gospod urazumi sve one od kojih zavise životi naše braće i sestara na Kosovu i Metohiji, da otopli srca onih od kojih to zavisi, da na Kosovu i Metohiji ne sprečavaju snabdijevanje lijekovima, hranom, namirnicama i osnovnim životnim potrebama“, kazao je, između ostalog Patrijarh Porfirije

Patrijarha je ranije danas dočekao predsjednik Jakov Milatović koji je organizovao prijem u njegovu čast.

Porfirija i njegovu pratnju na podgoričkom aerodromu dočekao je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije.

Patrijarh boravi u Crnoj Gori povodom obilježavanja 10. godišnjice od osveštenja Sabornog hrama, dočeka moštiju Svetog Spiridona i osveštenja kamena temeljca crkve Svetoga Save, kao i temelja Pravoslavne gimnazije „Sveti Sava“, čija izgradnja je počela u podgoričkom naselju Stari aerodrom, prenosi Tanjug.

Izvor-rtcg