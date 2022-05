Za pravoslavne vjernike u Pljevima danas je bio dan za pamćenje jer je prvi put u posjetu došao patrijarh srpki Porfirije. Crkvrna zvona, na Hramu Svetog Georgija pobjedonosoca, najavili su dolazak Njegove Svetosti Patrijarha srpskog Porfirija i episkopa: mileševskog Atanasija, žičkog Justina, kruševačkog Davida, timočkog Ilariona, valjevskog Isihija, mitropolita crnogorsko primorskog Joanikija, zahumsko-hercegovačkog Dimitrija i remezijanskog Stefana. Ispred hrama priređen je svečani doček gde ga je dočekao Njegovo Preosveštenstvo Episkop mileševski Atanasije, sveštenici i sveštenomonasi Srpske Pravoslavne Crkve i hiljade vjernika.

Nakon što je osveštao crkveno-narodni dom Patrijarh Porfirije se svima zahvalio na toplom i veličanstvenom dočeku rekavši da smo svi obasjani radošću u ovim danima u kojim još uvek osjećamo radost proslavljanja Vaskrsenja Hristovog.

„U prazniku Vaskrsenja Hristovog mi prepoznajemo, slavimo i svedočimo i svoje lično, pojedinačno vaskrsavanje, a i vaskrsavanje svih nas kao zajednice, iz svakog pada u svako uspravno stanje, vaskrsavanje iz svakog mraka u svaku svetlost, znajući da je to naša perspektiva i opredeljenje, vaskrsavanje i ustajanje iz svakog greha u vrlinu, jer znamo da vrlina nije ništa drugo nego proslavljanje imena Božijeg, ustajanje iz svake laži u svaku istinu. Znamo iz Vaskrsenja Hristovog da je Bog onaj koji pobjeđuje nečastivog, ali isto tako ste vi, braćo i sestre, najbolji svedoci da u vaskrsavanju Hristovom, vaskrsavamo i mi neprestano, u nama vaskrsava svetinja i uvek svetinje imaju poslednju reč, a ne ono što se bori protiv svetinje.“ ,kazao je patrijarh Porfirije.

Znamo iz Vaskrsenja Hristovog da istina uvijek na kraju pobjeđuje, da nema laž poslednju reč u našem životu, kazao je patrijarh Porfiririje dodajući da je Bog onaj koji pobeđuje nečastivog.

„Sveti Sava usadio dubok korijen u svetosti, istini, pravdi i ljubavi. Gde god su njegovi pravoslavni potomci on je posadio to seme, razvio se iz njegovog svetosavskog hristolikog pravoslavnog semena korena, a onda i stablo koje su negovali naši preci i nama dali u nasleđe, dali nam blagorodne plodove našeg zajedništva istine i jedinstva, a mi nasledivši te plodove pozvani smo da dalje ne samo čuvamo svetosavski koren i stablo, i ne samo da čuvamo svetinju nego da živeći svetinjom i dalje je unapređujemo tako što u njoj rastemo, znajući ko smo, jer samo onda kada znamo ko smo i odakle smo, i kada znamo da je naš okvir svetosavski, kada znamo da je on naše i ime i prezime onda će u tom saosećanju i naša nacionalnost i srpsko biće dobiti svoju punu meru i značenje, onda će u toj meri naše srpsko ime, osvećeno i prosvećeno blagodaću Božijom nadrastati sebe, biti široko i duboko toliko da svako ko je drugačiji i pripada drugom narodu, ko se na drugi način moli Bogu, imati mesta u našem biću, ljubavi i duši, kazao je Patrijarh Porfirije.

„Naše molitve biće upućivane uvijek Bogu svetome, jednome u Trojici, za dobro i ljubav među vama, za mir da vas Gospod oblagodati jer bez njegovog mira nema mira, ni u sebi, ni sa drugim, ni sa prirodom. Tamo gdje je mir Božiji, tu je radost, ljubav i harmonija svih sa svima. Neka vam Gospod podari svoj mir u nemirnim vremenima u kojima živimo i ljubav međusobnu, da bi onda ta ljubav i mir kojom živite koncentičnim krugovima se širio oko vas i umirivao i one koji imaju nemire u odnosu na vas, koji imaju možda i ne uvek prijteljska osećanja i reči u odnosu na vas. Neka bi mir u vama, mir Božiji i ljubav vaša njih umirili i sve jedne s drugim zbližavala, kazao je Patrijarh Porfirije upućujući blagoslove Gospodnje svima koji žive u Pljevljima.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici Islamske zajednice u Pljevljima, glavni imam Husein pašine džamije Ferid ef, Osmanagić, imam Hadži Alijine džamije Erol ef. Kolić i predsejdnik Medžlisa islamske zajednie Pljevlja Hadži Muriz Muslić. Svečanosti u Pljevljima prisustvovali su i prestolonaslednik Filip i princeza Danica Karađorđević.

Za doprinos u obnovi svetinja Srpske pravolsavne crkve ordenom “Belog anđela” odlikovani su: predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić, predsjednik OO NSD Milan Lekić, Milinko Gazdić, Zoran Đondović, Dragan Krezović, Savo Stevanović, Mile Preradović, Nikola Peković i Rudnik uglja Pljevlja.

Priređen je prigodan kulturno-umjetnički program i narodno veselje nastavljeno je do večernjih sati. Patrijarh Porfirije koji je iz Pljevalja otišao za Trebinje, gdje će sjutra služiti liturgiju a za praznik Svetog Vasilija Ostroškog služiće u Manastiru pod Ostrogom.

