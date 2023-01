Pejak poručio: Istraga će srušiti ili vlasnike lažnih diploma ili tužilaštvo

Otpor državnih organa da se ispitaju lažne diplome potiče od činjenice da većina državnih organa ima takve ljude u svojim redovima, smatra Vesko Pejak iz Alternative

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima „Danu“ je juče kratko saopšteno da i dalje traje izviđaj po krivičnoj prijavi protiv 54 medicinska radnika u tome gradu zbog sumnji da rade sa falsifikovanim diplomama.

– Slučaj je u fazi izviđaja. Preduzete su sve izviđajne radnje – kazala je za „Dan“ Sanja Golubović, tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima.

Medicinski radnici protiv kojih je NVO Alternativa podnijela krivične prijave zbog sumnje da rade sa kupljenim diplomama rade u pljevaljskim zdravstvenim ustanovama.

U Opštoj bolnici u Pljevljima kažu da protiv tih radnika mogu preduzeti konkretne mjere tek kada čitav slučaj dobije sudski epilog.

Direktor pljevaljske bolnice Saša Grbović kaže u izjavi za naš list da u upravi ne mogu još uvjek ništa preduzimati jer tužilaštvo nije podiglo optužni predlog protiv radnika za koje su u prijavi tvrdi da su do diploma došli nelegalno.

– Sva ta lica su nostrifikovali svoje diplome i svima njima je omogućeno da polažu državni ispit. Potom su svi primljeni u periodu kada je na čelu pljevaljske bolnice bio drugi menadžment – kazao je Grbović za „Dan“.

On je istakao da nema nikakvu mogućnost da protiv tih ljudi bilo šta preduzme.

– Ja sam sve ovo i ranije objašnjavao. Prosto ne mogu da bilo šta preduzmem na osnovu nekakvih priča – rekao je Grbović i istakao da je neophodno da nadležni istražni organi razjasne čitavu situaciju.

S druge strane, iz Alternative ukazuju da je prošlo već godinu dana od kako su podnijete krivične prijave.

Koordinator Alternative Vesko Pejak kazao je za „Dan“ da će istraga o kupljenim diplomama nekoga srušiti i da postoji dosta dokaza da se utvrdi da su diplome kupljene.

– Već godinu dana traje istraga tužilaštva o lažnim diplomama. Ono u šta smo sigurni jeste da će ona srušiti ili tužilaštvo ili vlasnike lažnih diploma – istakao je Pejak.

On je naglasio da lažni datumi diplomiranja, različiti potpisi rektora na diplomama, različiti rektori na potpisima istog datuma, diplomiranja kolega na isti dan, kao i mnoge druge nelogičnosti, pokazuju da su postajale brojne nelogičnosti.

– Dovoljno je da se uporede datumi prelaska granice pomenutih osoba pa da se vidi da je u pitanju prevara u nekim slučajevima. Dok se to ne dokaže, pacijentima iz Pljevalja ostaje da što rjeđe idu u bolnicu. Onima koji moraju da idu tamo ostaje da se mole Bogu, kao preventivna mjera. Jer sigurno ne mogu dobiti adekvatnu medicinsku zaštitu od frizerki i kozmetičarki – rekao je Pejak i dodao da su u Alternativi razmišljali da otvore neku ambulantu odmah pored bolnice u Pljevljima i da zaposle ljude koji su završili fakultet, ali „ne mogu da nađu posao od ovih sa lažnim diplomama“.

Zamislite kozmetičarku kako liječi teško oboljelog

Mi zaboravljamo da je krivično djelo raditi kao zdravstveni radnik bez diplome. To je teško krivično djelo! Djelo protiv zdravlja ljudi. A kod nas se ljudi olako odlučuju da kupe diplomu zdravstvenog radnika, bez razmišljanja o posljedicama koje to nosi. Zamislite osobu kojoj je bolnica posljednja nada, a koju primi neka kozmetičarka i daje joj terapiju! Zamislite tu situaciju! To je teški kriminal. Ne mogu da zamislim (ne)djelo koje je približno ovom, osim možda ubistva sa predumišljajem, istakao je Vesko Pejak.

On tvrdi da u državnim organima postoji otpor da se ispituju lažne diplome jer u mnogim državnim organima rade i lica koja imaju lažne diplome.

– Otpor državnih organa da se ispitaju lažne diplome potiče od činjenice da većina državnih organa ima takve ljude u svojim redovima. Oni koče ovaj proces, jer bi istrage po tom pitanju dovele do samog vrha države. Mnogi ljudi bi izgubili posao. I dok svršeni diplomci čekaju na posao godinama, podobni pojedinci taj posao dobiju pred svake izbore. Da li u takvoj zemlji ostaje znanje? Ne. Znanje traži afirmaciju, ne podnosi neznalice i priučene kriminalce – istakao je Pejak.

Alternativa je prije godinu dana podnijela krivične prijave protiv 52 lica za koja su iznijeli sumnju da su kupovinom došla do diploma zdravstvenih radnika. Krivičnom prijavom obuhvaćeno je 35 zaposlenih u pljevaljskoj Opštoj bolnici i Domu zdravlja, 11 zaposlenih u Domu starih Pljevlja i šestoro zaposlenih JPU „Eko-bajka“. Krivična prijava je podnesena zbog sumnje da su počinili više krivičnih djela, i to: falsifikovanje javne isprave – nabavka lažne diplome, nesavjesno pružanje medicinske pomoći, nadriljekarstvo i davanje mita.

„Dan“ je ranije objavio podatke Alternative o jednom broju sumnjivih diploma stečenih u Tutinu, koji pokazuju da su pojedine medicinske sestre stekle to zvanje i prije nego što je tamošnja privatna Medicinska srednja škola počela sa radom. Kako je „Dan“ objavio ranije, Alternativa je došla do podataka Ministarstva prosvjete Srbije u kojima se navodi da je u evidenciji privatnih srednjih škola Srednja škola Tutin počela zvanično sa radom 25.8.2016. godine, a zatvorena je 16.7.2019. godine, te da su jednom broju medicinskih radnika diplome izdate 25.6.2016. godine, dva mjeseca prije zvaničnog početka rada škole. Naveli su i da je većina diploma izdata na sam dan početka rada škole 25.8.2016. godine.

