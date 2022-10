Opšte je poznato da je neravnomjeran regionalni razvoj sjevera Crne Gore uslovio ogromnu nezaposlenost i iseljavanje mladih ljudi sa ovih prostora. Iz tog razloga potrebno je kroz rad lokalne uprave, a u saradnji sa državnim organima pronaći način za privlačenje stranih investitora koji bi uz povoljne uslove otvorili nove proizvodne pogone.

Pljevlja, kao grad poznat po rudnom bogastvu i ogromnim šumskim kompleksima, imaju velike mogućnosti za ekonomski razvoj. Izgradnja cementare i proizvodnja cementa u Pljevljima kao deficitaran proizvod na crnogorskom tržištu, otvaranje rudnika barita, fabrike opekarskih proizvoda od izuzetno kvalitetne pljevaljske gline, otvaranje pogona za preradu gipsa, stvaranje uslova za proizvodnju finalnih proizvoda od drveta i stabilnu proizvodnju peleta u drvnoj industriji. Takođe, izgradnja pogona za industrijsku proizvodnju čuvenog pljevaljskog sira uz obezbjeđen plasman proizvodnje, dalji razvoj poljoprivrede i eko turizam su samo neke od mogućnosti koje bi spriječile dalje iseljavanje građana sa ovih prostora, a naročito sa ruralnog područja opštine.

Sa ovim mjerama omogućilo bi se mladim ljudima da žive od svog rada, sklapaju brakove, što bi dovelo i do popravljanja katastrofalnog demografskog stanja u pljevaljskoj opštini. Sa realizacijom ovih značajnih kapitalnih ekonomskih projekata došlo bi i do značajnog punjenja budžeta lokalne uprave i dovelo do većih mogućnosti za ulaganje u gradsku infrastrukturu kao što je trajno obezbjeđenje isporuke vode za piće tokom čitave godine, izgradnju gradskog bazena, skijališta i drugih objekata koji bi unapredili život građana Pljevalja.

Sve navedeno bi stvorilo mogućnosti za temeljni razvoj našeg grada, omogućilo visok životni standard građana Pljevalja i spriječilo iseljavanje Pljevljaka – što je naš fundamentalni politički cilj i zadatak.

Ratko Pejović, kandidat za odbornika koalicije „Temelj za bolja Pljevlja“