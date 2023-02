Penzionerima mrvice, administraciji 30 odsto veće plate

Zašto nadležni u državi javno ne saopšte da ogroman broj penzionera i zaposlenih u privatnom sektoru imaju minorna primanja, koja su daleko ispod ljudskog dostojanstva u odnosu na realnu potrošačku korpu, a nezaposlene koji nemaju primanja, a ima ih više od 40 hiljada, niko i ne spominje i niko se ne zapita kako ti ljudi žive, kao da ne trebaju državi, navodi Radovan Tošković

Nedavno najavljeno povećanje penzija od 2,5 odsto izazvalo je ogorčenje najstarije populacije, a njihovo nezadovoljstvo dodatno je podgrijalo usklađivanje zarada zaposlenima u državnoj administraciji od čak 30 odsto.

Kako za „Dan“ ističe Radovan Tošković, predsjednik Nevladinog udruženja (NVU) „Borba protiv siromaštva“, ovakvim potezom nadležni stavljaju penzionere u neravnopravan položaj i pita se zašto penzionerima, onima ispod prosječne zarade, povećavaju 2,5 odsto, a ne 30 odsto kao državnoj administraciji.

Da li zato što smatraju da penzioneri ne treba da postoje, pa ih stoga mizernim primanjima, to jest tihim umiranjem treba uništiti ili se sa povećanjem od 2,5 odsto rugaju penzionerima, tim sijedim glavama koje su penziju zaradile i sada im je pljačkaju preko izmišljene formule za obračun inflacije i samih penzija. Zašto nadležni u državi javno ne saopšte da ogroman broj penzionera i zaposlenih u privatnom sektoru imaju minorna primanja, koja su daleko ispod ljudskog dostojanstva u odnosu na realnu potrošačku korpu, a nezaposlene koji nemaju primanja, a ima ih više od 40 hiljada, niko i ne spominje i niko se ne zapita kako ti ljudi žive, kao da ne trebaju državi – ističe Tošković.

On se pita i zašto nadležni u Crnoj Gori prosječna primanja zaposlenih u privatnom sektoru javno ne uporede sa cijenom koštanja realne, a ne minimalne potrošačke korpe.

– Naravno da neće, da se ne bi vidjelo da su njihova primanja u odnosu na realnu korpu od 10 do 15 odsto, što je pokazatelj jada i čemera našeg u odnosu na evropski narod. Ko je, kad i na osnovu kojeg zakona ovlastio političku scenu Crne Gore da donesu nezakonitu odluku da se inflacija računa na osnovu minimalne, a ne realne potrošačke korpe, a sebi enormno povećavaju primanja kako ne bi osjetili inflaciju, što time pokazuju? To znači da nisu tu gdje jesu radi interesa naroda i države, već ličnog, a potvrda toga je da je njihov vidljivi doprinos to što rade na štetu svog naroda kog lažno predstavljaju i zato imaju enormno visoke poslaničke plate i mnoge druge javne i tajne privilegije. Rezultat toga je što ne dozvoljavaju da se prikažu njihove nekretnine i bankovni računi u zemlji i inostranstvu – poručuje Tošković.

Zaduživanjem plaćaju državni sektor

Tošković se pita i zašto se svake godine država zadužuje 600 miliona eura da bi se isplaćivale plate glomaznoj i nestručnoj državnoj administraciji, a sad im se povećavaju 30 odsto, dok u privatnom sektoru u kom su radnici zaposleni u skladu sa zakonskim propisima daju znatan doprinos društvu u svim sektorima života.

– Od strane države se nikad i ne spominju. Zašto država ne iznađe zakonske mogućnosti kako bi se zaposlenima u privatnom sektoru njihova mizerna primanja povećala u skladu sa realnom potrošačkom korpom i inflacijom – navodi Tošković.

Tošković smatra da je crnogorska elita toliko odnarođena da ne vidi realne probleme građana u svakodnevnom životu.

– Toj nazovi eliti treba oduzeti astronomski visoke plate i izravnati ih sa platama koje imaju profesije iz koje oni potiču. Da im se oduzmu službena vozila, država da prekine finansiranje partija iz budžeta i da sami sebe finansiraju, ako rade u interesu naroda. Poslanici, funkcioneri, ministri i savjetnici su direktni krivci što u Crnoj Gori vlada siromaštvo i mizerne plate i penzije. Ako im ne odgovaraju plate u visini profesije iz koje oni potiču, neka se bave svojom profesijom pa će drugi doći na njihovo mjesto i raditi, moralno i u interesu naroda – zaključuje Tošković.

Izvor-dan