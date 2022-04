Perović: Molimo se da rat prestane, ne ulazeći u to ko je počeo

Protojerej – stavrofor SPC, paroh podgorički Gojko Perović kazao je da vjeruje da će status Srpske pravoslavne crkve biti definisan, tako da se zna ko šta radi. On je u emisiji Link Radija Crne kazao da se u svim hramovima SPC mole da rat u Ukrajini prestane ne ulazeći u to ko je prvi počeo i zašto.

Perović je istakao da su ovih dana crkve prepune. Komentarišući status Crkve u Crnoj Gori, smatra da tek treba vremena da jedni druge razumijemo.

“Ja mislim da tu nema kraja i da smo na neprestanom času koji traje. Ima i ona treća tema, a vjerujem da idemo u tom pravcu da se institucionalno stvari poslože kako treba, u skladu sa Ustavom ove zemlje, da su stvari razdvojene, ali ne do suprotstavljanja, već da su razdvojene da se zna ko šta radi pa da fino sarađujemo”, kazao je on ne želeći da komentariše potpisivanje Temeljnog ugovora.

Dodao je da mora da vjeruje svim svojim bićem u to.

Crkva, prema njegovim riječima, može da doprinese prevazilaženju podjela.

“Svakodnevna molitva u svim hramovima SPC je da prestane rat u Ukrajini, ne ulazeći u to ko je prvi počeo i zašto, to je već najdonje blato ovog svijeta. A najdublji i najveći uzdah svake vjerujuće duše je da rat prestane”, kazao je on.

Govoreći o vaskršnjem postu, Perović objašnjava da je cilj da vjernik dođe do saznanja da koliko god da se čisti, ostaje čovjek sa manama.

“Ako ne dolaziš do saznanja da si grešnik, već da si veliki što si uspio da ispostiš, onda si na nekoj raskrsnici”, kazao je on.

U susret najvećem hrišćanskom prazniku imao je poruku ljubavi.

“Smrt, bol, zlo i patnja su prisutne na ovom svijetu, ali nije njihova zadnja riječ, zadnja riječ je riječ života i ljubavi”, zaključio je Perović.

Izvor RTCG