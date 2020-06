Peruničić: Srbin sam iz CG, tako su se nekada osjećali i mnogi kojima je danas Srbija neprijatelj

Apsolutno podržavam sve što mitropolit Amfilohije preduzima da bi se sačuvalo ono što je vjekovima pripadalo SPC, poručio je proslavljeni rukometaš Nenad Peruničić iz Pljevalja.

“Jesam vezan za obje zemlje, i to sam uvijek ponosno govorio, da sam Srbin iz Crne Gore, ali to nikako ne znači da ljude gledam po tome ko su, odakle su i da ih vrednujem manje zato što drugačije od mene razmišljaju. Eto, do prije dvije i po decenije ovako kao ja su se osjećali i mnogi danas koji su u prilici da odlučuju obudućnosti Crne Gore. Bili su isto ponosni na srpsko porijeklo i sada se nešto promijenilo, pa im je Srbija postala neprijatelj. Što se to u međuvremenu promijenilo? Sve je ovo i tužno i tragično i nepotrebno, rekao je on.

izvor: borba.me