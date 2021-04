Pet nagrada za mlade ekoreportere iz Pljevalja, najviše u OŠ „Salko Aljković“

Povodom Dana planete, 22.aprila, na 14. konkursu NVO „Ekom“ „Mladi ekoreporteri“ pristiglo je 350 radova iz 30 osnovnih i 13 srednjih škola. Po pet radova bilo je iz dvije pljevaljske srednje škole i iz OŠ „Salko Aljković“. Pljevaljski učenici dobili su pet nagrada, tri pohvale a četvrta je pripala Gimnaziji „Tanasije Pejatović“ za radove o aktivizmu i Eko školama.

Najbolji plasman i najviše nagrada osvojili su učenici OŠ „Salko Aljković“, tri druga mjesta i jedna pohvala: za video „Dišimo čistije“, koji su uradile Milena Smolović, Jovana Kotlaja i Anđela Džaković, za foto ekološku priču „Ekološka haljina“ Monika Stevanović, za fotografiju biodiverziteta i predjela „Neprimjetna kraljica“ nagrađena je Selma Lujinović. Za video „Putovanje kroz Pljevlja“ pohvaljeni su Ognjen Vraneš, Aleksandar Gardašević i Sergej Laušević.

Učenici Gimnazije Aleksandra Popović i Žarko Terzić osvojili su treće mjesto za video rad „Pomor ribe“, a Marija Đurović je dobila pohvalu za tekst „Asfaltna baza- nova pljevaljska ekocidna faza“. Učenica Srednje strušne škole Svetlana Kljajević osvojila je treće mjesto za tekst „Siva poljana“ a Anja Radović pohvalu za fotografiju Halejeva kometa iznad Pljevalja.

Od 22. aprila na web stranici www.mladi-ekoreporteri.org.me, mogu se pogledati odabrani radovi ovogodišnje produkcije, a on-line glasanje traje do 05. juna, kada će na Svjetski dan zaštite životne sredine biti proglašeni najbolji radovi po mišljenju publike.

-U periodu od 2008. do 2020. godine najbolji mladi ekoreporteri Crne Gore osvojili su ukupno 28 medjunarodnih nagrada, a zahvaljujući trogodišnjoj kampanji „Manje smeća” (“Litter less”) učestvovali su i u ekološkim misijama u Kopenhagenu, Stokholmu i Nikoziji.Učešće u programu „Mladi ekoreporteri” u Crnoj Gori je raslo sa 2 pilot škole u Kotoru u 2008. godini, da bi do danas učestvovalo preko 100 obrazovnih institucija, sa preko 3.000 učenika i 100 profesora mentora, a u konkurenciji za nagrade je u do sada je bilo blizu 4.000 radova – rekao je Saša Karajović,izvršni direktor EKOM-a.