Pojedini pacijenti iz Pljevalja su prethodnih dana imali problem da obave zakazano snimanje rendgenom, pa su to učinili tek nakon trećeg odlaska u Opštu bolnicu. Oni su primjetili da na kabinetu ne postoji istaknuto radno vrijeme.

Pljevaljskim novinama je direktor pljevaljske Opšte bolnice Saša Grbović potvrdio da je došlo do promjene radnog vremena u službi Radiologije i da je naložio da se istakne radno vrijeme u dvije smjene od 8 do 12 i 16 do 20 sati. Za hitne pacijente rendgen uvijek radi, kazao je Grbović, dodajući da se tokom korone radilo od 7do 21 sat neprekidno, što je bilo adekvatno i plaćeno. Do promjene radnog vremena došlo je nakon što je Opštoj bolnici inspekcija rada naložila da se poštuje zakonski propis kojim je propisano da rendgen tehničari nedeljno, zbog rada u zoni jonizujućeg zračenja, rade 36 sati.

Grbović kaže da je u Opštoj bolnici zaposleno sedam rendgen tehničara, od koji su tri na višegodišnjem bolovanju , jedan na godišnjem odmoru i trenutno troje radi. On kaže da zbog takvog stanja trenutno se dvoje obučavaju za rad na rentgenu.

-U bolnici je zaposleno pet specijalista radiologije, od kojih je dvoje na dužem bolovanju, tako da trenutno radi jedna doktorica Nataša Božović. Kako su dva ljekara položila specijalističi od početka jula počeće da rade radiolozi Jelena Čolović i Vladimir Đuković – kazao je Grbović.