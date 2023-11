Pet znakova da unosite previše šećera

Iako je umjerena konzumacija u redu, prevelike količine šećera potencijalno mogu dovesti do nekih zdravstvenih komplikacija.

Ilustracija (Foto: Pixabay)

Američko udruženje za srce preporučuje da žene ograniče dnevni unos šećera na najviše 100 kalorija (oko 25 grama ili 6 kašičica), a muškarci na najviše 150 kalorija (oko 37,5 grama ili 9 kašičica).

Povremeno konzumiranje više od ovih preporučenih dnevnih ograničenja najvjerovatnije neće imati previše nuspojava, ali istraživanje je pokazalo da postoje ozbiljne zdravstvene komplikacije koje mogu proizaći iz konzistentnog konzumiranja previše šećera.

Ako redovno konzumirate previše šećera, vaše tijelo će vam početi slati signale da nešto nije u redu, što vam može pomoći da počnete mijenjati i izbjeći neke od negativnih nuspojava prekomjerne konzumacije.

Stalno žudite za šećerom

Ako stalno žudite za slatkom hranom ili pićima, to može biti znak da konzumirate previše šećera. To je zato što visok unos šećera može dovesti do ciklusa žudnje i prekomjerne konzumacije zbog skokova i padova šećera u krvi.

Vaši nivoi energije su fluktuirali

Govoreći o padovima šećera u krvi, još jedan simptom koji možete osjetiti nakon konzumiranja previše šećera su fluktuacije u vašim energetskim razinama koje mogu biti uzrokovane brzim skokovima nivoa šećera u krvi.

Ako ovo često doživljavate, možete bolje izbalansirati šećer u krvi tako što ćete upariti ugljene hidrate bogate vlaknima (cijela žitarica ili voće) s malo proteina. Proteini usporavaju probavu i pomažu u stabilizaciji šećera u krvi nakon obroka ili užine.

Možda imate problema sa zubima

Ako imate problema sa oralnim zdravljem, šećer može biti krivac. Šećer je glavni uzročnik karijesa pa ako imate česte probleme sa zubima, to bi mogao biti znak prekomjerne konzumacije šećera.

Istraživanje Frontiers in Oral Health kaže da je prekomjerna konzumacija šećera uzrok broj jedan zubnih karijesa. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je šećer kriv kada su zubne šupljine u pitanju i da se oni razvijaju kada bakterije u ustima uzimaju šećer i metaboliziraju ga, što stvara kiselinu koja slabi zubnu caklinu.

Ilustracija (Foto: Pixabay)

Možda ste se ugojili

Ako redovno jedete previše šećera, možda ćete primijetiti da dobijate na težini. Važno je napomenuti da ako jedete hranu sa većom količinom šećera, nećete se osjećati zadovoljnim niti će vam dati hranljive materije potrebne vašem tijelu.

Stalno se osjećate gladno i nezadovoljno

Slatka hrana je poznata po tome što ostavlja osjećaj gladi pa je važno primijetiti koliko se osjećate siti nakon obroka.

Visoke količine šećera takođe mogu ometati hormon u našem tijelu koji se zove leptin, koji je poznat po regulisanju gladi. Smanjenje nivoa leptina obično dovodi do veće gladi i povećanja apetita.

Izvor-rtcg