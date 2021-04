Daleke 2006. godine, na krilima brutalno pokradenog referenduma i još brutalnije kupovine ljudskih duša na lokalnim izborima, došli su da nas „usreće“ i „evropski razviju“ neki, mnogo fini i pametni ljudi! Kadrovska baza tadašnjih pobjednika bila je kvalitetna i raznovrsna. Od zavarivača auspuha do doktora nauka. Bolje upućeni tvrde, da je među njima bilo čak i pilota.

Tako je sa njima započeo razvoj Pljevalja. Od industrijskog grada iz epohe real-socijalizma, koji je imao radnike u fabrikama, ka „evropskom industrijskom centru“ koji nema ni radnika ni fabrika. Valjda tako treba ići kroz tranziciju i prelamanje mozgova. Ponajprije, od Svetosavlja ka savremenoj montenegristici, što bi rekli aktuelni dvorski naučnici u „Novak“ formatu. Adžić ili Kilibrda, svejedno je. A za radnike i fabrike ćemo lako. U skladu sa onom novokomponovanom, narodnom, „ko je jamio, jamio“!

Kada je tranzicija u Pljevljima krenula da se zahuktava, prvi kum i zavarivač je postavljen za prvog šumara. Prvi rukometaš i bijeli orao postao je prvi rudar, a prvi rudar predsjednik opštine. Prvi brat, bez radnog iskustva, takođe je dobio svoj dio pljevaljskog kolača. I tako redom, junak do junaka. S obzirom da su nam obećali, ni manje ni više, nego milijardu evra, neko je to morao i da pametno rasporedi. I tada stupa u službu menadžer opštine, nekadašnji mladi lav „narodnjaka“ i Srbin do koske. Multipraktik, poliglota i pilot. On, računajući da možda ta DPS milijarda obećana Pljevljima, neće biti dovoljna za sve njegove projekte (fantazije), odlučuje da nas dodadno zaduži. Dvadesetak miliona, sitnica za takve pregaoce.

Računajući na svoje zavidno (pre)letačko iskustvo, jedna od prvih menadžerskih ideja bila mu je izgradnja aerodroma. Vazdušna luka „Đulina Guka“! Ne zna se koliko je „narodnih para“ tada potrošeno na ovo i još mnoga pilotiranja u pokušaju, ali ko da se još bavi tim sitnicama. Važno je da je moderno, onako evropski. I Depeesovski. Tadašnji menadžer, a današnji predsjednik opštine, osjećajući uveliko miris lokalnih izbora u Pljevljima, nedavno i trijumfalno izjavi, da „postoje uslovi za izgradnju cementare“! Reče to, po ko zna koji put i ostade živ. Po njegovome, tek nam je sad laporac pao s neba. Izgleda, nije ga bilo u proteklih tri decenije DPS-ovih „stvaranja pretpostavki za ubrzani ekonomski razvoj“. Da, gospodine Predsjedniče, gradiće neka nova vlast. I ne samo cememtaru, već mnogo toga. Ali, vas je narod „išćerao“ iz tog pisma, jer ste imali kad, da ste htjeli i umjeli.

A što se tiče toplifikacije, vodosnabdijevanja, ekologije, milijardi i ostalih fantazija, s početka njihovog „pilotiranja“, danas su ostali samo dugmići. Prethodnik nam je savjetovao da u slučaju trovanja PM česticama i raznim čudima, ipak zatvaramo prozore i u slobodno vrijeme, šetamo brdima. Nikako pored voda. Ovaj aktuelni, bio je nešto maštovitiji. Riješio je da nam život učini još aktivnijim i zdravijim. Ako već nema aerodroma, toplifikacije, drugog bloka i čiste vode, dovoljno će za sada, biti i po biciklo. Iz budžeta opštine za sada, toliko.

Više je nego očigledno, da će lokalni DPS piloti svoje dvanaest godina dugo upravljanje Pljevljima, završiti na biciklima!

Pljevlja, POKRET ZA PLJEVLJA

02.04.2021.