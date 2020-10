Sticajem okolnosti liječen sam od kovida od 26. septembra do 8. oktobra. Poslije dosta lutanja od jedne do druge zgrade nekako sam došao do Infektivnog odjeljenja Opšte bolnice Pljevlja. Onako zbunjen nisam znao šta dalje. Tu su me sačekale divne osobe i kao prvo razbile mi početni strah.

Ranka, Dana, Kiki, Tea, Sneža na čelu sa dr Ivankom Brajović Stevančević su me više nego divno primile i preuzele.

Mi pacijenti, nas petnaestak koji smo se tu zatekli narednih desetak dana smo im više nego zahvalni na njihovom profesionalnom odnosu prema nama, prije svega ljudskom. Ni jednog trenutka nije bilo problema, sve je funkcionisalo perfektno.

Taj odnos ljekar-sestra-pacijent je bio više nego odličan. U svakom pogledu su nam izašli u susret i ništa im nije bilo teško. Zato čini mi se dok je ovakvih radnika u našoj bolnici, imamo čemu da se nadamo.

Puno vam hvala!

Zahvalni pacijenti: Đuro, Krsto, Saveta, Nensi, Božo, Rajko, Drago, Momir, Dragan, Zora i dr.