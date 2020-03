PJESMA POSVEĆENA MITROPOLITU AMFILOHIJU

Baš na Božić trides’ osme u Barama Radovića,

rodilo se muško dijete-Risto su mu ime dali.

Puče puška dzeferdare baš pred kućom oca Ćira,

zapjeva se glasno-jasno „Crna Goro majko mila“.

Zapjevaše Radovići, a sad pjeva Gora Crna,zdravo da si đedo mili-braniču crkve i plemena.

Bog ti dade volju jaku,snagu uma velikana,Njegoševim putem hodiš,i tako ćeš do sudnjega dana.

Ti nas vodiš,ti predvodiš, nasljedniče Svetog Petra,

perjanice roda svoga, ti ponosu svog plemena.

Braniš oltar crkve naše, Ostrog braniš pred nevjerom,ne daš vragu da pobjedi,već se moliš pred ćivotom.

Moliš Boga i sve svece, moliš Svetog Vasilija,da se moli Bogu za nas, da sve prođe s Božijim mirom.

Moliš ti se našem svecu, molbu činiš pred ćivotom, da pomože i prosvijetli vaskoliki narod cio…da nam skine s’ duše garež, čađ i i pepeo.

Pred narodom svojim ideš u litiju Crkve svete…Ustala je Crna Gora,i uz tebe ponosno korača svako njeno i Božije dijete.

Molitve su uslišene,ustala je Gora Crna,ustao je narod cio,vaskrsao iz vremena.

Ustali su svi gorštaci ko junaci iz prošlosti,proradilo muško srce da se bori sa nevjerom.

Svak u sebi sada vidi popa Mila Jovovića, Mićunović Baća ljutog,il’ Novaka Ramovoga.

Ustao je silni sada Aleksiću Mirko bane,ustao je serdar Šćepan, da pred vojskom moćnom stane.

Ustala su sva plemena na tvoj poklič „ko je junak“

Al’ u ruci drže svijeću a ne sablju ili kundak.

Borba ova sa braćom je, zato neće krvce biti, molitvom se mi borimo i Bog će nas nagraditi.

Silan li si dični sine, Crne Gore i svih brda, zdravo da si AMFILOHIJE i nek ti je vjera tvrda.

Uz tebe smo sveti oče, do sudnjega našeg dana…Sloga biće poraz vragu, predvodi nas ti sa sobom baš do poslednjega daha.

Do pobjede vojske Hrista, predvodi nas ti sa svijećom, vrag poražen biće brzo kunemo se svojom vjerom.

Kunemo se čašću svojom, i Grahovom i Mojkovcem, Vučjim Dolom,Skadrom tvrdim i Lovćenom,Durmitorom…

Kunemo se sa kostima prađedovskim što su bili,sve bitke prošlog doba da bi mi slobodni bili.

Čast živi dovijeka,pogan obraz za vijek smrdi, zdravo da ste Crnogorci, oj orlovi moji suri.

Sačuvasmo obraz vazda,kroz najteža iskušenja,tako biće baš i danas, dok je časti svakog bratstva i plemena.

Za slobodu ginuli su Crnogorci đe su stigli, u Boga se uzdajući, i zato su se među prvijem na nebo vozdigli.

Ovo doba traži borbu ne sa sabljom, no s molitvom i sa svijećom, u Boga se uzdajući i ponešeni našom vjerom.

Našom vjerom pravoslavnom što vaskrsnu sav naš rod, pronese se plamen ovaj i obuze cio srpski soj.

Uzdajući u Ostrog se i u Svetog Vasilija, Svetog Savu, Svetog Petra…predvodi nas ti uz sebe uz pomoć svijeće i kandila.

Okadi nam dušu našu, dušu roda Risto svoga, daj nam snage, pokaži nam pute do Božijeg blagoslova.

Napisao uz Božiju pomoć,

Žarko Bezarević

Pljevlja,Crna Gora.

Novi Sad, Srbija