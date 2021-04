Plaćanje računa za struju e poštom , bez provizije

Elektroprivreda Crne Gore omogućila je domaćinstvima on line način plaćanja računa za utrošenu električnu energiju, plaćanje putem imejla (pay by e-mail) koju koristi skoro 50.000 potrošača. Svi potrošači iz kategorije domaćinstva, koji koriste servis elektronski račun (primanje računa u elektronskoj formi, u inbox svog imejla), od sada će u istom imejlu dobijati i link koji će ih direktno odvesti do stranice za on line plaćanje računa. Plaćanje računa na ovaj način je bez dodatnih troškova tj. provizije za potrošače. Potrošači koji imaju aktiviran servis elektronski račun, link za online plaćanje će dobijati svakog mjeseca.

Potrošači na ovaj način, pogotovo u doba pandemije COVID 19, račun plaćaju od kuće, bez čekanja u redu na šalterima.

Iz EPCG pozivaju potrošače da aktiviraju servis elektronski račun. Aktivacija servisa je jednostavna i besplatna, potrošači je sami mogu aktivirati putem web portala www.epcg.com, slanjem pretplatnog broja i imejl adrese na koju žele da im račun stiže na račun@epcg.com, besplatnim pozivom ka call centru 19100, kao i na šalterima lokalnih Snabdijevanja.