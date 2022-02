Plan Opštine Pljevlja: Za 12 smanjuje zaposlene na neodređeno a za 54 povećava na određeno vrijeme

Prema Kadrovskom planu za 2022. Opština Pljevlja u naredne dvije godine planira da smanjenji za 12 broj zaposlenih na određeno vrijeme a da zaposli 54 lica na određeno vrijeme.

Kroz postupak sporazumnog raskida radnog odnosa i uz isplatu otpremnina, Opština Pljevlja namjerava da za pet odsto smanji broj zaposlenih u naredne dvije godine.

To je predviđeno Kadrovskim planom Opštine, u kojoj je zaposleno oko 240 radnika na neodređeno vrijeme.

Da bi se to uradilo, ističu u Opštini, potrebno je da Vlada donese novu odluku o otpremninama, s obzirom na to da dosadašnja više nije na snazi jer je njena primjena bila ograničena do kraja 2020.

”Izmjene akata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji vršiće se u skladu sa potrebama organa i službi u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenih u njima, a vezano za popunjavanje radnih mjesta sa novim radnicima, koja se nisu mogla popuniti raspoređivanjem ili internim oglašavanjem, a za koja nije obavezno da budu predvođena Kadrovskim planom. Nije predviđeno stavljanje na raspolaganje lokalnih službenika i namještenika, dok će uslov za penzionisanje po sili zakona ispuniti dva službenika”, navodi se u obrazloženju Kadrovskog plana za 2022.

U Opštini kažu da će najvjerovatnije u ovoj godini doći do povećanja broja zaposlenih, ili lica angažovanih po osnovu ugovora o djelu, radi obavljanja povremenih poslova, kao što su izrade i uručenja rješenja o porezu na nepokretnosti. To će usloviti nova zapošljavanja u Upravi lokalnih javnih prihoda – do pet izvršilaca za izradu i razvrstavanje, odnosno 20 izvršilaca u Sekretarijatu za opštu upravu.

U Sekretarijatu za opštu upravu biće potrebno petnaestak izvršilaca na poslovima održavanja higijene i dezinfekcije prostora u bivšem Domu vojske u Pljevljima, koji je Vlada dala na privremeno korišćenje Opštini Pljevlja.

”Opština je ustupila Opštoj bolnici u Pljevljima na korišćenje smještajne kapacitete Doma vojske bez naknade za potrebe izolacije i smještaj zdravstvenih radnika koji su u stalnom kontaktu sa oboljelim od COVID 19, i iz tog razloga biće potrebno angažovati po ugovoru o djelu izvršioce u Sekretarijatu za opštu upravu sve dok postoji potreba za smještajem zdravstvenih radnika… u ukupnom broju od 15 izvršilaca. U Sekretarijatu za društvene djelatnosti biće potrebno 14 izvršilaca na poslovima pružanja pomoći starim i nemoćnim licima. Sva angažovanja na određeno vrijeme vršiće se isključivo na osnovu budžeta Opštine Pljevlja predviđenih sredstava za 2022. godinu”, navodi se u saopštenju.

U obrazloženju piše da kadrovski plan za prošlu godinu nije u potpunosti realizovan.

Izvor: Vijesti