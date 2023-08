Planinarski savez Crne Gore organizuje Planinski festival “Pljevlja 2023” u terminu od 11. do 13. avgusta 2023. godine

Planinarski savez Crne Gore organizuje Planinski festival “Pljevlja 2023” u terminu od 11. do 13. avgusta 2023. godine. Na Festivalu ćemo promovisati planinarske aktivnosti, zdrave stilove života i turističke potencijale pljevaljskog kraja.

Na ovogodišnjem Festivalu će biti organizovano više zanimljivih događaja, vezanih za promociju i afirmaciju planinarskih aktivnosti i zdravih stilova života. U petak u večernjim časovima, prisutnima će se obratiti organizatori i ugledni gosti, a potom slijedi prigodan kulturno-umjetnički program. U subotu ćemo u pratnji turističkog vodiča, obići značajnije lokalitete u opštini Pljevlja, te posjetiti stalnu arheološku postavku JU “Zavičajni muzej Pljevlja”. Istog dana, u popodnevnim časovima planinari bi se uputili ka selu Vrba, nadomak planine Ljubišnje, odakle će biti organizovan prevoz do Trišove poljane, gdje će učesnici noćiti u šatorima. Nedelja je predviđena za uspon na najviši vrh planine Ljubišnje, a nakon toga, planiran je zajednički ručak na Trišovoj poljani. Uslijediće organizovan prevoz do sela Vrba, što će ujedno biti i završetak programa Festivala.

Detaljan program Festivala, biće objavljen na Instagram i Facebook stranicama Planinarskog saveza Crne Gore, kao i na web stranici pscg.me.