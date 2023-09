Plantaže marihuane niču svuda po Crnoj Gori

Kada je juče Uprava policije saopštila da su njihovi službenici u Pljevljima locirali i pronašli na određenoj lokaciji plantažu marihuane, sa koje su izuzeli 117 stabljika marihuane, to je samo za one koji ne prate ovu problematiku djelovalo kao novost ili zanimljivost.

Marihuana koja je pronađena (Foto: Uprava policije, arhiva)

Ovaj slučaj zapravo je aktuelizovao pitanje da li je i koliko proizvodnja marihuane rasprostranjena u Crnoj Gori.

Ne tako davno policija je za kratko vrijeme otkrila čak devet zasada marihuane u našoj državi, koji su se kretali od nekoliko desetina, do nekoliko hiljada stabljika, što jasno govori da ovaj vid krijumčarenja u Crnoj Gori nije slučajan, ali još uvijek ne tako ozbiljan kao u nekim susjednim državama.

Tako je podgorička policija prije tri godine u mjestu Rvaši kod Cetinja otkrila plantažu sa tri hiljade i sedamsto stabljika, što je do sada najveći zasad u Crnoj Gori.

Tom prilikom uhapšen je jedan Podgoričanin zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i ekpslozivnih materija.

Tada je objašnjeno da bi osumnjičeni od zaplijenjene marihuane, da je stigao do jeseni da je obradi i “požanje”, dobio višemilionski iznos novca, a zaplenom je spriječeno da droga bude krijumčarena kako na teritoriji Crne Gore, tako i prema zemljama regiona.

Slučaj iz Rvaša nije usamljen jer su službenici Odsjeka za borbu protiv krijumčarenja droga Uprave policije samo dva mjeseca prije toga sa kolegama iz ostalih organizacionih jedinica UP otkrili još osam mini-plantaža marihuane sa manjim brojem sadnica kanabisa.

Plantaže kanabisa otkrivene su u Plužinama (18 stabljika), Goliji (132 stabljike), Gusinju (30 stabljika), selu Rudine kod Tuzi 180 stabljika), selu Popratnica kod Rvaša (85 stabljika), selu Mrke kod Skadarskog jezera (20 stabljika), pograničnom mjestu Cijevna Zatrijebačka (222 stabljike), a potom još dvije veće u Rvašima.

Nije zaboravljeno kako je policija prije nekoliko godina zasad marihuane otkrila i u Andrijevici.

Iz Odsjeka za borbu protiv krijumčarenja droga su nakon toga kazali da su pojačali kontrolu, da se ne bi dogodilo da ovaj vid krijumčarenja uzme maha kao u susjednoj Albaniji, gdje se suočavaju sa masovnom proizvodnjom cijelih teritorija zemlje, na otvorenom.

Odavno je poznata činjenica da Albanija važi za najvećeg proizvođača marihuane u Evropi i drugog u svijetu, dok je Crna Gora u švercerskom i kriminalnom lancu jedna od značajnijih država za tranzit ove droge.

Droga je do sada uglavnom preko Luke Bar švercovana do Italije, i dalje prema tršištu u zapadnoj Evropi, sve do Skandinavije, gdje je njena cijena dostizala najveće iznose.

Prema dobro obaviještenom izvoru u oblasti Lazaret, poznatoj pod nazivom albanska Kolumbija, godišnje se proizvodilo više stotina tona marihuane, poznate kao albanka, kao i modifikovane verzije kanabisa skanka.

Droga iz Lazareta obično ide u nekoliko standardnih i ustaljenih švercerskih pravaca. Jedan od njih je od Drača i Valone, gliserima do Italije. Drugi pravac je od Valone do hrvatskog grada Šibenika, odakle brodovima produžava za Veneciju.

„Treći put je preko Crne Gore. Droga je obično prenošena putničkim automobilima. Vrijedni tovari ulaze preko Božaja, odnosno Sukobina, a zatim, ako tu prođe, ide na Debeli brijeg. Kod prenosa droge većinom se koriste automobili sa prepravljenim dnom, u krovnom tapacirungu, kao i u instrumental tabli. Većinu kurira prestavljaju mladi albanski bračni parovi, mada je bilo slučajeva da i stariji ljudi za dobru naknadu prenose skank”, priča dobro obaviješteni izvor.

Mada su lokalne vlasti u Albaniji i ranije tvrdile da svake godine unište između sedamdeset i sto hiljada biljki kanabisa, jasno je da u ovoj susjednoj zemlji ima oblasti koje su u potpunosti izvan kontrole vlasti.

„Poslije rata koji se više od godinu u Lazaretu vodio između policijaksih snaga i paravojske narkodilera, velika polja marihuana preseljena su na područja koja su za policiju nepristupačnija. Tako je uzgoj marihuana nastavljen bez ikakvih problema i u istim količinama”, kazao je taj izvor.

O kakvim razmjerama proizvodnje i šverca droge se radi, govore i podaci koje je objavila američka agencija AP.

Prema ovoj ageniciji albansko selo Lazarat nosi epitet „fabrike za marihuanu“ sa godišnjom proizvodnjom od oko 900 tona kanabisa i „izvozom“ narkotika u tržišnoj vrijednosti od nevjerovatnih četiri i po milijardi eura.

To je čak polovina bruto društvenog proizvoda Albanije. Agencija AP podsjeća da je stanovnicima u Lazaratu, selu na jugu Albanije, uzgajanje marihuane najvažnija privredna djelatnost.

Tako je Albanija samo korak iza Meksika, koji je najveći proizvođač marihuane za tržište Sjedinjenih Američkih Država.

Tome u prilog govore i podaci o postojanju više podzemnih tunela na granici ove dvije države, između Meksika i SAD.

Posljednji otkriveni podzemni tunel bio je dužine četiristo metara, spajao je dva ilegalna magacina sa jedne i druge strane granice, i tada je odjednom zaplijenjeno 17 tona marihuane.

U 2020. godini, primjera radi, crnogorski policajci su zaplijenili marihuanu vrijednu tri miliona eura.

U prvih sedam mjeseci 2021. godine, aktivnostima Odsjeka na presijecanju krijumčarskih ruta marihuane iz pravca Albanije, preko teritorije Crne Gore, zaplijenjeno je više od jedne tone i 200 kilograma.

Prema podacima Ujedinjenih nacija globalna vrijednost ilegalne trgovine marihuane je 140 milijardi dolara.

Balkan je, međutim sve više ne samo područje tranzita, već i veliko tržište za marihuanu.

Tako na primjer, “Blic” piše da je zahvaljujući nesmetanom i jeftinom uzgajanju marihuane u Albaniji, balkansko tržište narkoticima posljednje dvije decenije prosto zatrpano albanskom „travom“.

Ona je kupovana u Tirani i Draču za 2.000 eura po kilogramu, a preprodavana u Skoplju, Podgorici, Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, Budimpešti i Bukureštu za 5.000 eura po kilogramu.

Glavni trgovci ovom marihuanom su Albanci, Crnogorci i Srbi, koji je prodaju širom Balkana, pa i u Rumuniji.

Narkomafija godišnje samo na Balkanu proda preko 117 tona albanske marihuane.

Skank je opojna droga koja sadrži koncentrovanu marihuanu. Njen cvijet ima visok procent psihoaktivne supstance.

Uzgajanje skanka, piše “Blic”, jeste zahtjevno i skupo, jer traži zagrijevanje jakim sijalicama i ventilaciju, ali je prosto, jer se pravila mogu uzeti sa interneta.

Vještački pravljena marihuana može da ima pet berbi godišnje i zato je skank veoma isplativ.

Koliko novca u vidu marihuane je u tranzitu kroz Crnu Goru i zemlje okruženja, nije lako sračunati. Ali, osim što je krijumčare u tranzitu, crnogorski državljani sve više se odlučuju i da je sami proizvode u našoj državi.

To je pokazala i jučerašnja akcija u Pljevljima, kao i ranije akcije i otkrivanja plantaža marihuane u skoro svim djelovima Crne Gore.

Izvor-rtcg