Pljevaljska 28. litija i čas vjeronauke, anđela, ljubavi i bratstva

Veličanstvena noć u Pljevljima i lica puna radosti na licima hiljade djece, starih i mladih. Sunce je danas ogrijalo Pljevlja kao u sred ljeta a blage iskonske riječi pune ljubavi i razumjevanja noćas su obavila bratska srca svih Pljevljaka. Nakon Molebana, koji su služili vladika Atanasije i protojerejstavrofor Gojko Perović, krenula je mirna i dostojanstvena litija centralnim gradskim ulicama. Litiji se pridružilo preko 30 pljevaljskih i žabljačkih ljekara koji su dali podršku odbrani svetinja i neslaganje sa Zakonom o slobodi vjeroispovjesti, pozdravljeni aplauzima sugrađana.

Dok su učesnici litije čekali desetak minuta, skandirajući „Ne damo svetinje“ da do centra dođu svi učesnici sa minareta se čula molitva mujezina. Sveštenik Borivoje Pantić je zamolio okupljene da se čuje molitva koja je u toku nakon koje će okupljeni nastviti svoju.

Gospod traži ne samo da vjerujemo u njega nego i idemo za njim, da uzmemo krst svoj, rekao je vladika Atanasije blagoslovio okupljene, pozdravio ljekare poručujući da su litije najbolji način hodenja ka Vaskrsu.

Nakon zajedničke molitve Gospodnje, koju je čitala učenica vjeronauke Martina Bajić, u ime svih ljekara obratio se njihov kolega Dario Vraneš, koji je pozvao sve kolege i prosvetne radnike da bez obzira nacionalnu, vjersku, političku ili bilo koju pripadnost daju podršku litijama.

-Kao potpisnici Hipokratove zakletve i ljudi koji su sav život stavili u službu humanosti naša je dužnost da se javno obratimo i podržimo narod i crkvu. Da javno osudimo antihrišćanski i anticivilizacijski zakon koji je direktno uperen protiv svete SPC i našega naroda. Dužnost nam je pred precima i potomcima da našu crkvu odbranimo od pohare a državu od sramote jer braneći crkvu mi branimo i državu, rekao je Vraneš i zamolio građane da u borbi istraju do konačnog povlačenja zakona.

Sve naše litije su prelijepe, čudesne, biblijske, neopisive ali ova večeras pljevaljska litija sa ljekarima, meni izgleda da su vaši ljekari večeras odlučili da postanu anđeli. Kada se na našu malu CG obrušio strašni korona viris, a čuo sam da taj virus ne može da izdrži na 23 stepena, ovde večeras ključa od ljubavi na 100 stepeni i šaljemo poruku Insistutu za javno zdravlje da u PV nema šta da traži korona virus, rekao prota Perović podsjećajući na riječi naše sugrađanke, koja je komentarisala prvu pljevaljsku litiju riječima „ono nisu sve ljudi, nego su pola anđeli“.

-Draga braćo i sestre, mi smo svi učesnici jedne velike litije samo nijesmo imali oči da vidimo, ni uši da čujemo tu litiju, dok se nije pojavio ovaj drugi virus bezakonja, koji hoće preko jedne noći, i preko koljena, da prepiše nešto što je vjekovima bilo ničije – do Božije. Mi smo svi vidjeli da smo putnici u jednoj veličanstvenoj koloni – koja traje vjekovima i milenijumima, rekao je Perović dodajući da je glas molitve koji se čuo sa minareta , glas jednoga brata.

-Glas koji se čuje ovdje sa ovog skupa, to je glas drugoga brata, dva rođena brata, ne pretjerujem. U Bibliji je zapisano praotac Avram je imao dva sina, jednoga Isaka, drugoga Ismaila. Od Ismaila je Muhamed i svi koji idu za Muhamedom. Mi, jevreji i hrišćani smo od Isaka, od Isaka se rodio Jakov, od Jakova Juda, od Jude car David, od cara Davida se rodio Gospod naš Isus Hristos. Mi smo braća, to nije pjesma, to je čista istorija. Ta dva brata, svoje litije, kolone svojih potomaka, stigle su te kolone ovde do Pljevalja, od Palestine, od Izabrane zemlje, svuda kuda su se kretala ta dva brata, stigli su na četiri strane svijeta. Pogledajte ovu noć, bolje poslušajte ovu noć, kako se čuju te molitve, kao što je govorio njegova svetost patrijarh Pavle „svaka ptica svojim glasom pjeva“ i svaka se ptica svojim glasom moli Bogu. Te kolone svete, koje su uvijek odvajale mesto i vrijeme i način za molitvu, sad te svete kolone hoće neko da strpa u jedan zakon. Kaže g-din, naš brat, Fejzić „nama Muslimanima se ne sviđa ovaj zakon ali pisaće se novi“. Hajde brate, reći da se ne sviđa, pa će se onda pisati novi, jer ako ćutimo, niko neće ništa da promijeni. Ako smo glasni i ako kažemo šta nam smeta, ako imamo hrabrosti i slobode da kažemo da nam smeta, onda će da se promijeni. Ovo vam govorim sa puno odgovornosti, ni Muslimani ni hrišćani nijesu zaštićeni nikakvim ugovorom. Ako ovaj zakon stupi na snagu, i Muslimani i pravoslavni hrišćani će morati da strepe za svoje svetinje, da neće ona ili neka nova vlast, prepisati to, ako negdje ponestane para. Zato su naši stari rekli, politika na jednu stranu, ma koja politika, a svetinja na drugu stranu. Nijesu naši stari ostavljali mjesto da se kopaju pored opštine ili partijske uprave, nego smo se kopali, ispred crkava i ispred džamija. Zašto, zato što se znalo da su to posebno osveštana mjesta sa kojih se ide na nebo. Ko ne vjeruje nek se smije a ko vjeruje je na putu svojih predaka. Sveta groblja, to je uvijek bilo neotuđivo, pa se tu kopalo, kako kaže crkvena pjesma, i najmoćniji car i poslednji prosjak se na jednom mjestu kopaju. I zato mi ta sva ta mjesta, nek izvinu političari, ne damo, rekao je Perović pozdravljan aplauzima.

Perović je podsjetio na jučerašnji sastank „tobož nekakvi pregovori, da utvrdimo mi i Vlada u čemu je problem, iako ptice na grani znaju u čemu je problem“ i rekao da je njegov utisak da je svima, za pet minuta bilo jasno „đe je problem i kako može da se riješi“.

-Najveći car koga Biblija opisuje car Solomon, ili što bi rekla naša braća preko zida car Sulejman, to je jedan isti čovjek, samo se zove različitim imenima, Solomon ili Sulejman koji je živio hiljadu godina prije Hrista, kao što je i Avram, neko ga zove Ibrahim , neko Abraham a neko Avram, taj car koji je imao svo blaga ovog svijeta (i danas se kaže blago cara Solomona) taj je napravio prvi hram koji znamo u istoriji, prvi hram koji je opisan u Bibliji. Taj čovjek je napravio Hram, iako je imao i vojsku, i flotu i sef, blagajnu, policiju, nema toga cara koji je bio njemu nalik. Ništa boba ne valja ako nema u toj državi Hram, koga je Solomon podigao, to je bila najljepša građevina starog vijeka, bio je svjedočanstvo Božijeg prisustva na zemlji. Careva palata je bila svjedok carevog prisustva a Hram Božijeg prisustva. Onda se deseilo da carstva dođu i prođu ali je taj narod znao dok traje taj Hram,da traje i taj narod i uvijek se znalo dok Hram stoji narod je blagosloven. To je ostavio onaj koji je imao malo više blaga, i malo više, neka izvinu, pameti jer kaže se premudri car Solomon, čije se premudrosti zapisane u Bibliji. Ovo nije riječ samo protiv ove vlasti u CG, nego protiv svake vlasti koja misli da je veća od Boga, da ima malo više blaga, malo više mudrosti nego svaki gospodar posle njega, možda bih isključio samo Njegoša. Solomon je znao da ni njegova noga nije smijela da uđe u svetinju nad svetinjama, osmi prvosveštenik. On je imao imao vojsku da pohapsi svakoga ali nije već je rekao „crkvu i Hram ostavite Bogu“ a ja imam đe da vladam i mimo dvorišta toga Hrama, to je premudri Solomon, rekao je priču o Božijoj svetinji prota Perović.

-Mi smo ludi Hrista radi i možemo da šetamo ovako koliko god treba. Jedan mi je rekao nemojte jer će početi turistička sezona a mi kažemo pa ovo će biti najveća turistička atrakcija. Doćiće iz bijelog svijeta da vide kako mala CG brani velike svetinje, rekao je prota Gojko Perović, rektor Bogoslovskog fakulteta u Cetinju.

U kulturno-umjetničkom programu učestvovali su narodni guslari Vaso Đondović i Maksim Vojvodić.