Pljevaljska omladina: Branićemo istinu koju su vjekovima branili naši preci

Preko 8.000 vjernika SPC, i večeras je nakon Molebana Presvetoj Bogorodici u litiji prošla ulicama Pljevalja, pokazala da nikakva slavlja noćas nisu važnija od proslave Svedržitelja, Oca, Sina i Svetoga Duha. Kao huk podrške naših predaka kroz vijekove odjekivala je pjesma „Vjera naša, vjera slavna, naša vjera pravoslavna srce blaži, volju snaži, ko još bolju od nje traži, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna“. Svako veče sve je više Pljevljaka koji molitveno i šetnjom iskazuju neslaganje sa usvojenim Zakonom o slobodi vjeroispovjesti. Najmlađi učesnici litije noćas su nosili transparent „Sloga biće poraz vragu“.

Budućnost Pljevalja, srednjoškolci i studenti, noćas su pokazali da su uz svoje svetinje. Večeras su sa nama najbolji od nas, oni koji će graditi budućnost Pljevalja, rekao je Milić Dujović, ispred zgrade opštine. Gimnazijalka Nevena Jovović recitovala je pjesmu Alekse Šantića.

-Hrabri i slobodni Pljevljaci, danas smo ovde da proslavimo ime Božije, i da u ime pljevaljske omladine kažemo da jesmo i da ćemo biti dostojni da branimo slobodu i osnovna ljudska prava. Večeras smo tu da nas svi vide, vedra čela i svijetla obraza, ponosni i dostojanstveni. Okupili smo se da pokažemo da učenje nije samo gomilanje znanja već i spremnost da istrajno i trajno branimo istine koje su vjekovima branili naši preci. Zavjeti naših predaka su putokazi koji nam pomažu da se ne izgubimo u stranputicama današnjice, rekao je gimnazijalac Ivan Dragaš podsjećajući na zavještanje državotvorca i čudotvorca Svetog Petra Cetinjskog.

Govori pljevaljske omladine prekidani su burnim aplauzima okupljenih.

-Pljevlja su primjer čojstva i junaštva, svega dobrog i poštenog. Ovih dana kad naša sveta crkva prolazi kroz mnoge nevolje i iskušenja Pljevljaci koji se večeras okupljaju i svaku noć okupljaće se svjedoče svojim dostojanstvenim primjerom kako treba da se borimo za naša osnovna prava i za naše svetinje. Mi smo danas uzor svima, Crna Gora, cijeli region i Evropa gleda u Pljevljake zato što bez ikakvih incidenata mi svjedočimo šta smo bili, šta jesmo i šta ćemo ostati. Dok god se ovako okupljamo, braćo i sestre, dok god ovako sjedočimo našu vjeru niko nam ništa neće moći. Oni koji silom pokušavaju da kroz zakon koji je pravni presedan u istoriji prava, oni najviše ne podnose ovo što mi radimo. Najviše ih boli što smo mirni i dostojanstveni. Oni jedva čekaju da napravimo neki incident ali mi nismo kao oni. Mi svjedočimo da smo drugčiji i da smo na Božijem putu. Ovih dana obišao sam naše najveće svetinje Đurđeve Stupove, Dečane, Pećku patrijaršiju i u svim tim svetinjima se svakodnevno mole za nas i to je ono što treba da nas hrabri. Vrlo je važno da ne zaboravimo da su sa druge strane naša braća, naši prijatelji koji su zabludjeli a crkv ih, kao i mi vjernici, čekamo da se vrate. Nadamo se da će se pokajati jer vidimo da su neki od naših komšija sami sebe isključili iz crkve. Ko ustane protiv Boga neće mu biti dobro. To je pokazala istorija, to kaže Sveto pismo a svjedoči i današnji događaj. U skaldu sa tim , molim vas, nemojmo ni da kritikujemo našu dobru policiju koja nas štiti i obezbjeđuje jer i to su naša braća. Sa nama su porodice i onih koji su zvanično protiv nas ali iz nekih njima znanih razloga oni ovde ne mogu da budu. Zato poštujmo sve i na ovakav prijatan, dobar i vrlinski način posvjedočimo ko smo i šta smo. Vjerujete odbranićemo svetinje ako nastavimo ovako sve više ljudi će dolaziti i mi ih na ovaj način pozivamo, jer ovde nema politike, nema nikakvih razmirica – nema partijašenja, svi smo ovde crkva. Dobri moji Pljevljaci, hvala vam i pozivam vas da i sjutra veče u još većem broju posvjedočimo ko smo i šta smo, da bismo ostavili nešto za potomstvo, da bi znali kakvi smo bili a ne da nas se odriču, kao što se danas mnogih odriču, poručio je Božo Knežević, najbolji student šeste godine Medicinskog fakulteta.

Litija vjernika vratila se ispred crkve Svete Petke gdje je guslar Vaso Đondović pjevao stihove iz Gorskog vijenca prekidan aplauzima.

-Raduje me vijest da se naša braća širom Srbije, Republike Srpske i Hercegovci sabiraju za nas. Hvala vam svima u ime sveštenstva SPC jer ste zaista veliki ponos grada, države, svih nas. O broju prisutnih neću govoriti , imamo drugu stranu koja daje dezinformacije. Ima nas Bože pomozi, ovo se nikad ovako sabralo nije, svaka čast. Samo na jedinstven način treba da pokažemo da hoćemo u ljubavi, miru i dostajanstveno kažemo da se ne slažemo sa usvajanjem Zakona i tražimo da se to promijeni . Moramo biti svijesni da ne smijemo nikoga da vrijeđamo, dobacujemo. Mi imamo samo jednu poruku „Ne damo svetinje“ zato smo ovde i zato ćemo i sjutra biti, rekao je sveštenik Lazar Veljančić dok je odjekivao jedinstven glas hiljada vjernika ispred crkve Svete Petke „Ne damo svetinje“.