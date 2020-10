Pljevaljski ljekari na ivici snage, fali kadar, oprema i prostor

Čest osjećaj zapostavljenosti Pljevalja u odnosu na druge opštine u Crnoj Gori, u poslednje vrijeme, mnogi sugrađani su počeli ponovo da ističu. Ovaj put razlog je saosjećanje sa pljevaljskim zdravstvenim radnicima koji su u vrijeme epidemije korona virusa, nakon osam mjeseci, umorni i dodatno iscrpljeni zbog višedecenijskog problema nedostatka ljekara. Iako se na specijalizaciji trenutno nalazi 18 ljekara, isto tako, po pravilnicima o sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja i Opšte bolnice, fali oko 30 ljekara, od čega 10 Domu zdravlja.

Nakon što je u novom broju Pljevaljskih novina objavljen spisak donacija Pljevljaka političkim partijama za parlamentarne izbore, održane krajem avgusta, javilo nam se dosta sugrađana koji su zatražili da se što prije pomogne i pljevaljskom zdravstvu, da se organizuje sastanak opštinskog kriznog štaba, privrednika, menadžmenta zdravstva i ljekara, sa prve linije zaštite zdravlja Pljevljaka, jer postojeći kadar koga je tako malo treba da sačuvamo a ne da izrabimo do iznemoglosti.

-Primarni nivo zbrinjava 90 odsto kovid pacijenata. Pljevaljski Dom zdravlja i Opšta bolnica su u veoma delikatnoj situaciji ako se najhitnije ne riješi problem sa nedostatkom kadra, što bi u slučaju dodatne infekcije zdravstvenih radnika moglo da dovede do kraha sistema. Od infekcije virusom oporavlja se 10 pljevaljskih ljekara i 22 medicinske sestre a na žalost troje naših kolega je preminulo, ljekar, medicinska sestra i pravnik. Iako se svi trude sa svojih pozicija i nije nam potrebno međusobno optuživanje, moramo jasno reći da problem postoji i naći način da ga zajedno riješimo. Kreće period kada počinje sezonski grip. Grad je zbog aerozagađenja vodeći u Crnoj Gori po broju oboljelih od respiratornih infekcija ( zabrinjavajuće je i da imamo jedan inhalator u Domu zdravlja). Na svakom odjeljenju Bolnice fali ljekara. Na Internom odeljenju ukupno je šest ljekara: 2 rade u Covid stacionaru mijenjajući se na 15dana. Pitanje je koliko to još mogu fizički da izdrže, do kada će koncentracija izdržati. Nakon rada u Covid ambulanti pri Domu zdravlja, u smjeni koju čine dva ljekara i dvije medicinske sestre, nastavljamo rad u redovnim ambulantama bez testiranja i slobodnog dana, pregledajući pacijente koji nisu covid pozitivni, jer fali kadra, kažu zdravstveni radnici sa kojim smo razgovarali, ističući da fali lične zaštitne opreme (odgovorajućih skafandera koji koštaju 18 evra, ampulirane terapije, N95 maski pa i alkohola).

Iako je Pljevljima obećana izgradnja nove zgrade bolnice, činjenica je da se pacijenti od kovida hospitalizuju, liječe i pregledaju u malom prostoru stacionara i infektivnog odjeljenja OB PV koji su veoma malog kapaciteta za Pljevlja i Žabljak. Kovid ambulanta pri Domu zdravlja se nalazi trenutno u prostoru Medicine rada i Centra za mentalno zdravlje, gdje se obavljaju pored pregleda koji su svakodnevni i usluge vađenja labaratorijskih nalaza kao i infuzione terapije, što pripada bolničkoj organizaciji. Telefoni u Covid ambulanti neprekidno zvone, pacijenti moraju da se informišu da li je gotov nalaz, kada će doći na kontrolu, kakav im je snimak pluća, da li da nastave terapiju. U Covid ambulanti nemoguće je da dva ljekara sve odrade da pregledaju novooboljele pacijente, kontrolne preglede i da se javljaju na telefone i daju tražene informacije, kažu zdrastveni radnici. Građani moraju da znaju da se od 7h do 8h dezinfikuje prostor prije prve smjene, a 14h do 15h druge smjene, tako da se u tom periodu pacijenti ne mogu pregledati.

Na pitanje da li su dodatno plaćeni, kažu da je Vlada uvela 30 odsto veću platu za zdravstvene radnike koji su više od 10 dana sa kovid pacijentima, a 15 odsto stimulacije za vrijeme manje od 10 dana ( što je oko 10e na platu za ljekare za taj dan a za sestre niže, jer im je niži koefiocijent za obračun zarade).

Jedino rešenje za postojeće (ne)funkcionisanje zdravstvenog sistema u Pljevljima je obezbijediti uslove za rad i kadar: Dom Zdravlja trenutno nema regulisano grijanje i svi Izabrani timovi se smrzavaju kao i timovi u Covid ambulantama, što će dodatno pogoršati i zdravstveno stanje zdravstvenih radnika; kadar što bi značilo oformiti timove samo za Covid ambulante i isplatiti ih adekvatno po danu a ne 10e, opremiti centre od grupa zdravstvenih radnika iz svih službi koji bi 24h zbrinjavali pacijente, a tim bi se istovremeno obezbijedilo da se građani mogu liječiti i od drugih zdravstvenih problema; obezbijediti dovoljan broj vozača i vozila za prevoz na Covid sumnjivih pacijenata jer ih dovodi često familija pa se zaraza širi; obezbjediti opremu. Sve je to u interesu smanjenja infekcije, adekvatnog liječenja i humane brige o građanima koji prolaze kroz ovo.

Pacijenti sa kojima smo razgovarali kažu da je pljevaljsko zdravstvo u popriličnom haosu, da se dešavalo da na stolici primaju infuziju, da često sa njima moraju da dolaze članovi porodice i izlažu se zarazi, da moraju da izdvoje dosta sredstava da bi kupili medikamente i vitamine… Ono što posebno zabrinjava je, kako dodaju što dugogodišnji hronični bolesnici ne mogu da obave kontrolne preglede i dalja ispitivanja jer su obustavljeni pregledi osim za hitne slučajeve.

Ukoliko se novac davao i donirao za političke kampanje potrebno je pomoći i zdravstvo jer niko ne zna do kada će i epidemija da traje i koliko će pacijenata zatražiti pomoć od zdravstvenih radnika.