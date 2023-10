Pljevaljski odbor za odbranu prava srpskog naroda: U ponedjeljak svi na protest, Podgorica da se ne igra sa našim gradom!

Podgorički moćnici su decenijama nastojali da nas nauče kako su pljevaljski resursi, dostojanstveno i životi naših sugrađana predmet njihove trgovine i zluradih planova. To su radili, na njima svojstven, neljudski, podmukao i brutalan način. Godinama i decenijama unazad davali su u bescijenje naše rude, šume, a na koncu i zdravlje i živote našeg naroda. Davali su, ali neće više niti jednog dana! Uprkos činjenici da je upravljanje pljevaljskim resursima nakon političkih promjena od 30. avgusta povjereno onim ljudima koji su to zaslužili, koji su u više navrata stajali uz svoj narod i za svoj narod, koji su bili na strani svog naroda kada je trebalo braniti dostojanstvo i pravdu naših Pljevalja, određene političke strukture iz Podgorice pokušavaju na svaki mogući način da pomrse narodnu volju, da omalovaže našu opštinu, da je potčine, a sve za interes nama dobro znanih ljudi, struktura i interesa koji, niti su kada željeli, niti žele, niti ih interesuju ni pravda, ni istina, niti narodna volja. Danas, iz iste te Podgorice su stigli glasovi da će pljevaljski Rudnik uglja biti otet iz ruku lokal-patriotskih snaga i da će, uprkos svim dogovorima, biti ponovo predat u ruke podgoričkih moćnika. Narode pljevaljski, časni ljudi iz naših Pljevalja, znamo da nećete skrštenih ruku posmatrati još jednu prevaru i ponižavanje svih nas. Znamo da ćete stati u odbranu pravde i časti naših Pljevalja. Znajući ko smo i šta smo, da nismo ljudi bez obraza i ponosa, pozivamo vas na veliki protest ispred upravne zgrade Rudnika uglja koji će biti održan u ponedjeljak 30. septembra u 12 časova, na dan kada bude održana sjednica Odbora direktora, kako bismo spriječili prekrajanje narodne volje i poslali snažnu poruku zvaničnoj Podgorici da nećemo dozvoliti kockanje sa perspektivom našeg grada. U to budite sigurni! Strpljenja više nemamo, vremena još manje. Preuzimamo sudbinu naših Pljevalja u svoje ruke! I, zato, upućujemo upozorenje i bratsku sugestiju svim članovima Odbora direktora da na sjutrašnjoj sjednici ozbiljno povedu računa da li će biti zapamćeni kao sluge i instrumenati u rukama tuđinaca, ili će odbraniti dostojanstvo našeg grada i naroda, čija borba, nažalost, nikada ne prestaje.