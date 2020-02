Gle, neprijatelj zače nepravdu,

zatrudnje bol i rodi bezakonje.

Rov otvori i iskopa ga,

i pašće u jamu koju je načinio.

Prorok David, psalam VII

Blagorodna gospodo pljevaljska, draga braćo i sestre,

neizmjerno je zadovoljstvo u ovom burnom, ali epskom i biblijskom vremenu, biti

dio jedinstvenog narodnog organizma i učestvovati u velelepnim dostojanstvenim

litijama kojima braneći naše svetinje, branimo ne samo Crkvu i državu, već i naše

duše i narodni obraz. Zasigurno će jednog dana biti žao onima koji namjerno nijesu sa

nama, jer su propustili da budu dio Božijega djela. Našim krsnim hodovima putevima i

stazama Crne Gore, osveštali smo i vrijeme i prostor i ispunili kanjone, gore i doline

ljubavlju, mirom i radošću; zagrlili smo jedni druge bogoljubljem i bratoljubljem! U

našim litijama su naša braća i sestre svih uzrasta, od odojčadi do đedova i baba, pa smo

ukinuli i ono što nas je decenijama dijelilo – više nam ne smetaju ni vjera, ni nacija, a

naročito ne politika, da bismo svi bili jedno i da bismo zajedno branili naše svetinje.

Vaskrsla je naša vjera, vaskrsle su naše nade, a vaskrsao je i čisti obraz naše države,

koji su neki decenijama prljali.

Pokušali su i pokušavaju mnogi da nas zavade sa našom braćom i komšijama:

naručuju tekstove u režimskim pljuvaonicama, podmeću neistine, sami iscrtavaju i pišu

gnusne poruke optužujući druge za to, pozivaju, zastrašuju, prijete, prave pritisak na

čestite ljude… Neznaveni pojedinci i režimski protagonisti se oglašavaju, nesvjesni

da nijesu dorasli veličini ovih događaja, te nastoje da nas smute. Ali, ne ide im za

rukom! Pljujući na Nebesa jedino pljuju na sebe, navlačeći prokletstva. Na sva iskušenja

i nezgode, odgovorili smo jevanđeljski. Naše dostojanstvene narodne litije molitve, koje

predvode naši arhipastiri i sveštenici, demantovale su sve zle jezike i pokazale im

naše istinsko lice – lice naroda Božijega. Kada naša braća stradaju i mi saosjećamo sa

njima, zato što nam je stalo do njih – zato što nas je Bog uputio jedne na druge. Iz istog

razloga su se učesnici i, kako to reče prota Boris Brajović, djeca litija, ovih dana

odazvala najmasovnijoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Crnoj Gori, svjedočeći zavjet

da ćemo svetinje braniti našom ličnom svetinjom – našim životima, na najplemenitiji

mogući način. Stoga su ovi divni događaji svojevrsno sito, kroz koje je prosijano

najljepše žito za naša buduća duhovna i narodna polja.

Izražavamo blagodarnost svim čestitim Pljevljacima, koji su dokazali da duša

ovoga grada nije izgubljena, te da je gospodstvenost koja nas je uvijek krasila, preživjela

sve muke i nevolje. Sačuvali smo naše čojstvo i junaštvo i predajemo ga našim

potomcima. Zato hvala i malom i velikom, i mladom i starom, braći, sestrama, očevima,

majkama, babama i đedovima… Hvala i onima koji su zvanično protiv nas, jer nam pokazuju

dobar primjer kakvi ne treba da budemo. Bog na sve i o svima misli, a mi smo tu da

razumijemo njegove «znakove pored puta».

Zahvaljujemo i našem arhipastiru Episkopu mileševskom gospodinu Atanasiju,

koji ne štedeći sebe usrdno učestvuje u našoj borbi i uvijek predvodi litije

pljevaljskim ulicama. Upravo na njegov poziv, poslije mnogo godina, Pljevlja će posjetiti

Njegovo visokopreosveštenstvo Mitropolit crnogorsko-primorski dr Amfilohije, koji

će u četvrtak (20. februara) služiti Molebni kanon u crkvi Svete Petke i biti na čelu

našeg krsnog hoda. Pozivamo sve blagočestive Pljevljake, da u četvrtak svi zajedno

dočekamo naše arhijereje, te da «opet i opet» iz sveg srca, saborno ponovimo da NE

DAMO SVETINJE!

Pljevlja, 16. februar 2020. godine Pljevaljski odbor za odbranu svetinja