Pljevaljski pčelari posjetili sajam u Beogradu

U organizaciji Saveza pčelarskih organizacija Srbije proteklog vikenda u Beogradu održan je XV Državni pčelarski sajam sa međunarodnim učešćem.

Sekretarijat za privredu opštine Pljevlja u saradnji sa Pčelarskim udruženjem “Matica”, tradicionalno i ove godine organizovao je u subotu 10. februara besplatan odlazak pljevaljskih pčelara na sajam.

Na najvećoj smotri pčelarstva u Evropi sa izlagačima i posjetiocima iz Jugoistočne Evrope, pčelari iz našeg grada su pored kupovine pčelarske opreme i lijekova za pčele, čije su cijene uglavnom na prošlogodišnjem nivou, imali priliku da prisustvuju stručnom predavanju Profesora dr. Roberta Pahtona. On je vodeći svjetski stručnjak za uticaj virus na pčele, šef je grupe za opštu zoologiju na Institutu za biologiju Univerziteta Martin-Luter u Hale-Vitenbergu, Nemačka. Profesor Pahton održao je dva zanimljiva predavanja na teme : Virusi pčela i Nozemoza pčela.

Što se tiče cijene meda kretala se od 8 do 12 eura. Kilogram propolisa prodavao se od 120 do 150 eura, dok je kilogram satnih osnova koštao od 10 do 12 eura. Na sajmu su pčelari mogli nabaviti i stručnu literaturu po cijeni od 5 do 25 eura.

Ovogodišnji XV Državni pčelarski sajam u Beogradu poseban je pošto je na njemu održana Osnivačka skupština Evropskog pčelarskog saveza. Osnivačkoj skupštini prisustvovali su predstavnici 17 nacionalnih Pčelarskih saveza iz Evrope, među kojima su bili i predstavnici iz Crne Gore.

Cilj Evropskog pčelarskog saveza je spas pčelarstva koje je ugroženo, kao i prevazilaženje brojnih problema u pčelarskom sektoru u Evropi, prije svega veliki procenat falcifikata meda na tržištu, čime su ugroženi pčelari a i potrošači meda.

U nedjelju drugog dana XV Državnog sajma pčelarstva u Beogradu održano je takmičarsko predstavljanje inovacija iz oblasti pčelarstva, a potom su proglašene tri najbolje inovacije, uz uručivanje pehara i nagrada.

Izvor-tvpljevlja