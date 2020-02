Pljevaljski penzioneri će se načekati stanova

Dok Fond za solidarnu stambenu izgradnju i Opština Pljevlja razmjenjuju međusobne optužbe, zgrada još nije počela da se gradi, iako je još prije više od sedam mjeseci trebalo da bude useljena

Opština Pljevlja je isključivi krivac što zgrada sa stanovima za penzionere još nije počela da se gradi, iako je još prije više od sedam mjeseci trebalo da bude useljena.

To u izjavi “Vijestima” tvrdi Danilo Popović, direktor Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju (CFSSI), koji je investitor izgradnje zgrade u Rudarskoj ulici u Pljevljima, na lokaciji nekadašnje ciglane.

Iz Opštine Pljevlja su odbacili takve tvrdnje, ističući da kašnjenju radova nisu ni najmanje doprinijeli.

Popović je pojasnio da radovi kasne, jer Opština ni nakon dvije godina od postavljanja kamena-temeljca nije do gradilišta dovela vodu i struju, što je, kako tvrdi, bila u obavezi da uradi.

“Mi smo uradili kompletne zemljane radove, a da bi nastavili treba nam voda i struja na gradilištu. Nijedno od to dvoje nije završeno. Neka nam daju potvrdu da je dovedena voda na gradilište, odmah ćemo početi da radimo“, rekao je Popović.

Kazao je i da ih Opština Pljevlja nije oslobodila plaćanja komunalija kako su to uradile druge crnogorske Opštine, već da je dogovoreno da im se ustupi pet stanova u budućoj zgradi.

“Ako nas nisu oslobodili komunalija onda je njihova obaveza da na gradilište dovede struju i vodu. Mi smo završili radove koji nisu bili uslovljeni strujom i vodom. Kako neko može da počne da miješa beton ako nema struje. Ja sam se dogovarao sa ljudima iz “Okova” i oni su bili spremni da nam daju privremeni priključak, pa su rekli da to ipak ne može, jer EPCG neće na to dati saglasnost. Sjutra možemo da počnemo da radimo samo da imamo vodu i struju. Razgovarao sam o tome sa bivšim i sadašnjim predsjednikom Opštine. Obećali su da će završiti, ali to i dalje stoji. Mi smo u obavezi da platimo nekih osam hiljada za struju, ali oni treba da nam kažu odakle da se priključimo. Pominjali su neku trafo-stanicu kod diskonta “Voli”, ali nam niko nije rekao kako i šta da uradimo”, rekao je Popović.

Sa polaganja kamena-temeljca za zgradu za penzionere (Foto: Goran Malidžan)

Tvrdi da drugih prepreka nema za početak radova jer je urađen projekat, obezbijeđena građevinska dozvola i izabran izvođač radova.

“Opština hoće da naplati komunalije za stanove, a da ne dovede ni jedno ni drugo na gradilište. Ako smo im dali pet stanova za komunalije onda neka završe svoj dio posla. Zemljane radove smo komplet završili i ogradili plac. Vjerovatno ćemo zbog kašnjenja početka radova morati i penale plaćati izvođaču radova. Posljednji sastanak sa predsjednikom Opštine imali smo prije šest mjeseci. Tada su nam obećali da će za mjesec biti dovedena voda na plac i da će nam biti ponuđeno da se priključimo na neku trafostanicu koja je iznad objekta “Voli”. Nikad niko poslije toga nije ništa uradio u vezi s tim pitanjem. U drugim opštinama nismo imali ovakvih problema“, rekao je Popović.

U Opštini Pljevlja tvrde da nisu u obavezi da obezbijede gradilišne priključke.

“Konstatacija da radovi na izgradnji objekta kasne jer Opština nije obezbijedila vodu i struju za gradilište ne stoji, zato što je investitor izgradnje objekta dužan da sam obezbijedi privremene gradilišne priključke. Gradnja objekta može otpočeti i korišćenjem električne energije iz mobilnog agregata. Opština bi izgradila trajne priključke vode, struje i kanalizacije za objekat u toku njegove gradnje ili u periodu neposredno prije završetka tih radova. Napominjemo da je investitoru saglasnost za privremeni gradilišni priključak struje dao „Okov”, 11. juna 2019. godine”, odgovoreno je “Vijestima” iz kabineta predsjednika Opštine Igora Golubovića.

Tvrde i da je Opština investitoru stvorila sve uslove za neometan početak gradnje, počev od davanja zemljišta za gradnju bez naknade do blagovremenog izdavanja urbanističko-tehničkih uslova i plaćanja obaveza iz predugovora.

“Opština Pljevlja nije u obavezi da obezbijedi gradilišne priključke. Problem trajnog napajanja električnom energijom potrebno je da rješavaju u komunikaciji sa preduzećem koje se bavi distribucijom električne energije, dok će trajno napajanje vodom i kanalizacioni odvod od šahta ispred objekta do uličnog kolektora biti obaveza Opštine za šta je i izdat nalog Vodovodu. Na posljednjem sastanku sa predstavnicima CFSSI Opština se obavezala da finansira trajni vodovodni priključak, koji bi izveo pljevaljski Vodovod odmah kad se steknu uslovi za to u skladu sa budžetskim programom i kad to vremenski uslovi dozvole. To ni u kom slučaju ne daje za pravo investitoru da on sam ne stvara uslove za gradilišne priključke i za nastavak radova. U svakom slučaju, kašnjenju izvođenja radova na zgradi nije doprinijela ni najmanje Opština Pljevlja, dok sa stvarnim razlozima kašnjenja nije upoznata”, tvrde u Opštini Pljevlja.

Kamen-temeljac za izgradnju ciglane položili su 14. septembra 2018, tadašnji predsjednik Opštine Mirko Đačić, Popović i direktor Fonda PIO Duško Perović.

Rok za završetak radova je trebalo da bude kraj juna 2019. Zgrada će imati 38 stanova od kojih će dvadeset pripasti penzionerima, pet zaposlenima u lokalnoj upravi, a ostatak će biti namijenjen tržištu. Za penzionere je namijenjeno deset jednosobnih stanova i deset garsonjera. Stanove će penzioneri moći da kupe po cijeni od 375 eura po kvadratu. Izvođač radova je konzorcijum firmi “Lirigzoni” i “Ferda” iz Ulcinja i “Sedam ing” iz Podgorice.

U Pljevljima živi oko 6,5 hiljada penzionera, a njih više od stotinu nema riješeno stambeno pitanje.

Opština: Dali smo parcelu i sve obaveze isplatili

U Opštini kažu da je CFSSI dodijeljena bez naknade urbanistička parcela površine 1.958 metara kvadratnih.

“Investitoru objekta su blagovremeno izdati urbanističko-tehnički uslovi, na osnovu kojih je on mogao pristupiti izradi projektne dokumentacije. Opština Pljevlja kao kupac, je 6. februara 2019. sačinila sa CFSSI kao prodavcem predugovor o kupoprodaji pet stambenih jedinica, za ukupan iznos od 223.561 eura, s tim da se u ovu sumu kao kompenzacija uračuna iznos naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, a da ostatak od 155.570 eura plati Opština, tako što će 30 odsto, odnosno 46.461 eura biti plaćeno na dan zaključenja predugovora, a preostali dio u iznosu od 108.899 eura će biti plaćen u jednakim mjesečnim ratama po ispostavljenim situacijama izvedenih radova na objektu. Posljednja rata će biti isplaćena najkasnije do završetka izgradnje objekta. Oština Pljevlja je iznos od 46.461 iz predugovora platila blagovremeno”, saopšteno je iz kabineta predsjednika Opštine.

Izvor “Vijesti“