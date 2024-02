Pljevaljski prosvjetari odlučili da štrajkuju glađu od 26. febaruara

Sindikat prosvjete Crne Gore predao je juče u Ministarstvu prosvjete odluku o štrajku i obustavi nastave 19.februara, ukoliko ne dođe do dogovora sa o rastu zarada

Opštinski odbor Sindikata prosvjete Pljevlja odlučio je da njegovi članovi stupe u štrajk glađu 26.februara, ukoliko Vlada Crne Gore ne poveća plate za 21 odsto. Kako su kazali za Dan, formirali su Štrajkački odbor, koji cine članovi OO SP Pljevlja.

– Predlog u uvećanju neto zarade u visini od minimum 15 odsto je nejasan, jer nas Granski kolektivni ugovor prepoznaje samo bruto uvećanje kroz koeficijente. Za nas je prihvatljivo povećanje zarade kroz uvećanje koeficijenata od 21 odsto najkasnije do 1.jula 2024.godine, navodi se u zaključcima sa sjednice.

OO SP Pljevlja trazi da se pregovori ubrzaju i završe do 19.februara.

Sindikat prosvjete Crne Gore predao je juče u Ministarstvu prosvjete odluku o štrajku i obustavi nastave 19.februara, ukoliko ne dođe do dogovora sa o rastu zarada. SP CG je počeo u januaru pregovore tokom kojih su tražili povećanje zarade za 10 odsto, po GKU. Nakon toga, Vlada je ponudila rast zarada 15 odsto do kraja trećeg kvartala ove godine, dok SP CG zahtijeva da to bude 21 odsto, bez retroaktivnih isplata.

Po GKU, potpisanom 28.decembra 2022, prosvjetarima je u januaru plata trebalo da bude veća za 10 odsto (oko 80 eura) i isto toliko 2025. Prethodno, njima su koeficijenti uvećani u januaru 2023. godine, da bi iz Vlade u decembru saopšteno da nema uslova za novu korekciju koeficijenata.

Izvor-dan