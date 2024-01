Pljevaljski prosvjetari poručuju predstavnicima vlasti: Niste ništa bolji od onih prije vas

Zahvaljujući nama ste dobili na izborima, a mi smo Vam ukazali povjerenje jer ste nam obećavali da ćemo konačno dobiti zasluženo mjesto u društvu i da ćemo Vam biti prioritet jer, kako kaže i premijer Milojko Spajić, mi smo Vam dali diplome u ruke, poručuju iz pljevaljskog odbora prosvjete državnom sekretaru Draganu Bojoviću i ministarki

U Opštinskom odboru Sindikata prosvjete Pljevlja (OO SP) poručili su da su još odlučniji da štrajkuju glađu do ispunjenja zahtjeva, ukoliko januarska plata ne bude povećana za 10 odsto, kako je predviđeno Granskim kolektivnim ugovorom. Dok se nastavljaju razgovori predstavnika MPNI i Sindikata prosvjete Crne Gore na čelu sa predjednikom Radomirom Božovićem, a bez ikakvih rezultata od kraja decembra, kada je iz Vlade saopšteno da nema uslova za rast zarada u prosvjeti, pljevaljski prosvjetari su poručili da je „poražavajuće da Ministarstvo prosvjete koje bi trebalo da štiti interese prosvjetnh radnika prijeti i napada one bez kojih ne mogu ni da postoje“.

– Nakon komentara državnog sekretara u Ministarstvu prosvjete Dragana Bojovića, još više smo odlučni u našim stavovima i odlukama. Gospodin Bojović je neko ko najmanje ima prava da nama nešto spočitava i zamjera… Na mjesto na kome sjedi i on i njemu slični, kao i uvažena ministarka Anđela Jakšić Stojanović, sjede zahvaljujući glasovima onih prosvjetnih radnika koji se po Bojoviću nisu „žalili“ 30 godina… Zahvaljujući nama su dobili na izborima, a mi smo im ukazali povjerenje jer su nam obećavali da ćemo konačno dobiti zasluženo mjesto u društvu i da ćemo biti prioritet jer, kako kaže i premijer Milojko Spajić, mi smo vam dali diplome u ruke… kazali su za „Dan“ iz OO SP Pljevlja na pitanje povodom obećanja Pokreta Evropa sad, u kojem se, između ostalog, obećava da će „afirmisati usavršavanje nastavnog kadra, uz konstantnu brigu o ekonomskom i socijalnom položaju prosvjetnih radnika, čime ćemo vratiti dostaojanstvo sistemu i motivisati najkvalitetnije mlade ljude da se opredijele za ovaj poziv“.

Krajem decembra iz Vlade je saopšteno da prosvjetari, kao i svi građani, treba da čekaju realizaciju programa „Evropa sad 2“ za godinu dana, jer nema sredstava za povećanje plata po ranije potpisanom GKU sa bivšom vladom premijera Dritana Abazovića.

Iz Pljevalja kažu da i oni vjeruju u program „Evropa sad 2“, ali ono što sada traže ne može i ne smije biti dio tog programa, jer je mnogo prije dogovoreno i potpisano.

– Borite se za pravičnost, a čitava Crna Gora vidi da ništa bolji niste od onih prije Vas. Dovoljno je da se u ovoj našoj maloj državi samo malo raspitamo za rodbinske veze i uvidimo da je nepotizma bilo i biće… Možda ste baš zbog toga i toliko glasni. U prosvjeti nema mjesta za politiku ako želimo naprijed, gospodine Bojoviću… Po vokaciji ste profesor filosofije i etike i da ste toliko etični ne biste prihvatili finkciju koja vam je ponuđena jer, kako ste u kampanji zagovarali, nije etički da po političkoj liniji dolazite na funkcije… I Vi nakon svih ovih činjenica imate obraza da pričate o političkoj pozadini naših protesta??? Bojoviću, poručujemo da ostaje nada da ćete na vrijeme shvatiti zbog čega negoduju prosvjetni radnici i ispraviti nepravdu jer najgora pravda je selektivna pravda, poručuju prosvjetari iz Pljevalja.

Oni su pozvali i ostale opštinske odbore da im se pridruže u štrajku glađu, ukoliko ne bude povećana januarska plata, jer je, kako smatraju, to jedini način da stanu nakraj konstantnoj degradaciji i diskriminaciji i jedino ujedinjeni i složni mogu se izboriti za zasluženo mjesto u ovom društvu, baš kao i 2002. godine kada su naše kolege, nakon neuspješnog protesta u vidi minumuma procesa nastave, stupile u štrajk glađu i izvojevale pobjedu za sve prosvjetare.

Pregovori MPNI i Sindikata prosvjete biće nastavljeni u petak, 19. januara. Generalni sekretar MPNI Dragan Bojović više puta je pozvao prosvjetne radnike da se strpe, te da štajk u školama nije dobro rješenje.



Magovčević: Mi smo za proteste, nema nikakvog pomaka u obećanjima koje je PES dao

Predsjednik NVO „Prosvjetni putnici“ Mitar Magovčević kazao je juče za „Dan“ da oni podržavaju proteste sa minimumom procesa rada do ispunjenja zahtjeva, zbog zakonskih ograničenja. On je najavio protest nastavnika koji putuju na dan početka drugog polugodišta, jer ih ministarka prosvjete nije ni pozvala na drugi obećani razgovor o rješavanju problema neplaćenog prevoza, koji im je ukinut 2005. godine. Magovčević je na pitanje povodom obećanja Pokreta Evropa sad, a koja se tiču obrazovanja i nastavnika, kazao da tu nema nikakvog pomaka. Magovčević ističe da je kao član Pokreta Evropa sad (PES) i neko ko je glasao za GO te stranke u staroj zgradi Vlade, komunicirao sa sadašnjim premijerom na skupovima i tribinama o problemima u obrazovanju, gdje je on iznosio tvrdnje da je stanje očajno, da se mora poboljšati položaj prosvjetnih radnika u društvu, a problem neplaćanja prevoza još jedan dokaz nebrige o prosvjetarima u društvu.

– To je bilo na tribini u Nikšiću. Izjave premijera iz ekspozea takođe ne idu u pravcu obećanog, nema pomaka u realizaciji! Ništa konkretno od onoga što je obećano i što se očekivalo! Sa druge strane, poslanici PES-a iz redova prosvjetnih radnika nemaju izdvojena mišljenja i slažu se sa takvim statusom prosvjetnih radnika, istakao je Magovčević

