Pljevaljski šahisti blistali na državnom takičenju

Pljevaljski učenici osnovnih i srednjih škola osvojili su četiri medalje i dva zlatna pehara na 24. prvenstvu Crne Gore za mlade u šahu na kome je učestvovalo 90 takmičara. Pobjedničke pehare osvojili su, u kategoriji djevojčica do 16 godina, Neda Bojović, u kategoriji dječaka do 18 godina, Miroljub Ćirović. Drugo mjesto, djevojčice do 8 godina), pripalo je Nedi Šljivić a treće, dječaci do 10 godina, Gorazdu Lauševiću.

Pljevaljski Šahovski klub „Osnovnih i srednjih škola“ (ŠK OSŠ) je imao 12 takmičara. Sve čestitke trenerima velemajstoru Dušanu Rajkoviću i Savu Bakraču i učesnicima takmičenja, koji su su osvojili i četiri četvrta mjesta, i to : Janko Kotlaja (do 8.god), Ksenija Todorić (do 10 god), Zaharije Perković (do 12 god.) i Anđela Svrkota (do 14 god).

-Uz malo spotske sreće medalje su mogli osvojiti Janko Kotlaja i Zaharije Perković, ali su sa istim brojem poena, po dodatnom kriterijumu, osvojili četvrta mjesta. Takođe, Neda Šljivić je imala isti broj poena kao i prvolpasirana ali je iz istih razloga ostala bez pehara. S obzirom da ekipa ŠKOSŠ nije nastupila kompletna ostvarila je veoma dobar rezultata, rekao je trener Savo Bakrač.

Takmičenje je održano na Cetinju od 18. do 22. maja 2018.

